В новую гонку вооружений вступают боевые роботы

Express: мир на пороге новой гонки вооружений — боевых роботов

По словам ведущих экспертов, Россия США «находятся на пороге гонки вооружений в области робототехники», сообщает Daily Express. Как отмечает издание, «беспрецедентное технологическое развитие» во всём мире развяжет «широкомасштабную автоматизированную войну» с использованием генетически модифицированных болезней и роботов-убийц.

По словам ведущих экспертов, Россия и США «находятся на пороге гонки вооружений в области робототехники», сообщает Daily Express.

«Беспрецедентное технологическое развитие», происходящее во всём мире, развяжет «широкомасштабную автоматизированную войну» с использованием генетически модифицированных болезней и роботов-убийц.

«Шокирующее предупреждение» о надвигающейся третьей мировой войне было озвучено вслед за предположениями военных о том, что применение смертоносных технологий «не за горами».

Военный обозреватель Джонатан Маркус в эфире BBC Radio 4 отметил, что «технологии идут вперёд», пишет Daily Express.

«Некоторые технологии, такие как дроны и кибератаки, уже существуют. Но до других технологий типа гиперзвуковых ракет, роботов-убийц и генетического оружия не так далеко», — заявил Маркус.

Заместитель генерального директора Международного института стратегических исследований Кори Шейк предупредил о том, что мир «находится на пороге новой эры войны».

«Это сопоставимо с началом эпохи ядерного оружия. Такие технологии, как беспилотные системы, искусственный интеллект, робототехника, развиваются с бешеной скоростью», — отметил Шейк.

Но с «самым страшным предостережением», как утверждает издание, выступил специалист по войне в XXI веке Питер Сингер, который заявил, что секретная технология, разработанная Россией и Америкой, вскоре может стать «широкодоступной».

Он перечислил ряд технологий, которые в скором времени могут привести к широкомасштабному разрушению, включая генетически модифицированные болезни, созданные в военных лабораториях.

Сингер, как сообщает Daily Express, также обратил внимание на гиперзвуковое оружие, которое недавно было представлено Россией.