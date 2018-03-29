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В новую гонку вооружений вступают боевые роботы
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Express: мир на пороге новой гонки вооружений — боевых роботов 

RT на русском 1 час назад
Фото: SciencePost
По словам ведущих экспертов, Россия и США «находятся на пороге гонки вооружений в области робототехники», сообщает Daily Express. Как отмечает издание, «беспрецедентное технологическое развитие» во всём мире развяжет «широкомасштабную автоматизированную войну» с использованием генетически модифицированных болезней и роботов-убийц.
По словам ведущих экспертов, Россия и США «находятся на пороге гонки вооружений в области робототехники», сообщает Daily Express.
«Беспрецедентное технологическое развитие», происходящее во всём мире, развяжет «широкомасштабную автоматизированную войну» с использованием генетически модифицированных болезней и роботов-убийц.
«Шокирующее предупреждение» о надвигающейся третьей мировой войне было озвучено вслед за предположениями военных о том, что применение смертоносных технологий «не за горами».
Военный обозреватель Джонатан Маркус в эфире BBC Radio 4 отметил, что «технологии идут вперёд», пишет Daily Express.
«Некоторые технологии, такие как дроны и кибератаки, уже существуют. Но до других технологий типа гиперзвуковых ракет, роботов-убийц и генетического оружия не так далеко», — заявил Маркус.
Заместитель генерального директора Международного института стратегических исследований Кори Шейк предупредил о том, что мир «находится на пороге новой эры войны».
«Это сопоставимо с началом эпохи ядерного оружия. Такие технологии, как беспилотные системы, искусственный интеллект, робототехника, развиваются с бешеной скоростью», — отметил Шейк.
Но с «самым страшным предостережением», как утверждает издание, выступил специалист по войне в XXI веке Питер Сингер, который заявил, что секретная технология, разработанная Россией и Америкой, вскоре может стать «широкодоступной».
Он перечислил ряд технологий, которые в скором времени могут привести к широкомасштабному разрушению, включая генетически модифицированные болезни, созданные в военных лабораториях.
Сингер, как сообщает Daily Express, также обратил внимание на гиперзвуковое оружие, которое недавно было представлено Россией.
«Эти новые технологии создают неопределённость в отношении того, могут ли существующие ядерные системы работать в условиях кризиса, и поэтому они могут серьёзно дестабилизировать ситуацию, — объяснил специалист. — Мы находимся на пороге новой гонки в области робототехники, которая может привести к широкомасштабной автоматизированной войне и роботам-убийцам».
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