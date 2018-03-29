Сирийские танкисты надежно защитили Т-72 от атак с тыла

Экипаж танка Т-72М1 сирийских правительственных войск в ходе подготовки к тяжелым сражениям в Восточной Гуте постарался обезопасить танк от вражеских нападений со всех направлений. В результате боевая машина оказалось просто облеплена динамической защитой «Контакт».

Если применение такой «реактивной брони» для защиты носовой части является делом привычным, то монтаж противокумулятивных блоков в кормовой части практиковался очень редко. Ранее такое встречалось лишь на некоторых средних танках типа Т-55МВ.

По мнению военных экспертов, предпринятые меры в целом оправданы. Дело в том, что террористы, понимая, что Т-72 им в лоб не взять, стараются бить как раз туда, где находится более тонкая броня. В этом случае как раз и удалось прикрыть самые уязвимые места. Правда, в ходе интенсивного маневрирования танк потерял большую часть левого бортового экрана, это может сыграть негативную роль в случае попадания ПТУР или реактивной гранаты.

Экипажи сирийской бронетехники долгое время ругали за несколько легкомысленное отношение к повышению защищенности имеющейся матчасти. Вначале танки применялись, что называется, практически «голыми». Лишь понеся серьезные потери, бойцы стали интенсивно дорабатывать свои боевые машины. В результате появились настоящие шедевры, которые получали высокую оценку разработчиков из зарубежных государств, в том числе из России

Представленная на иллюстрациях «семьдесятдвойка» вряд ли относится к чему-то выдающемуся — динамическая защита смонтирована несколько кривовато. Однако главная цель достигнута — у танкистов повысились шансы выжить в бою, а это, согласитесь, уже не мало.