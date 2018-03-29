С-400 или «Пэтриот»? Возьму все!

«С-400 будут куплены, подготовка к поставке F-35 — в мае»

Несмотря на членство Турции НАТО , у нас были большие проблемы с обеспечением системами противовоздушной обороны, в которых мы остро нуждаемся, с помощью наших западных союзников. Они не предоставили нам эти системы. Сейчас Запад, как в годы холодной войны, испытывает серьезные проблемы в отношениях с Россией . И, подчеркивая союзнический характер отношений с Турцией, он все сильнее делает акцент на том, что С-400, которые будут приобретены у России, не удастся интегрировать в систему НАТО. Косвенно запускаются даже сообщения о том, что с поставкой боевых самолетов пятого поколения F-35 тоже могут возникнуть проблемы.

Однако информация, которую я узнал от источников в министерстве национальной обороны Турции, показывает, что на эту скрытую угрозу не обращают внимания. Картина такая: Турция будет двигаться полным ходом вперед в рамках соглашения по С-400, и их установка в Турции может состояться даже раньше намеченного на конец 2019 года срока. А в конце мая начнется подготовка к первой поставке F-35. Партнерам было сказано, что спекуляции, которые проводятся в США в связи с поставками F-35, могут во многом ухудшить, а не улучшить отношения двух стран, и была передана реакция по поводу того, что особенно при нерешенных проблемах по системам «Пэтриот» (Patriot) изобретаются новые сплетни. Сообщается, что Турция ведет переговоры по покупке систем ПВО «Пэтриот», которую производит американская компания «Рейтеон» (Raytheon), в течение последних четырех лет и готова купить эти системы в случае приемлемых условий. Более того, подчеркивается, что только двух систем ПВО — С-400 и «Пэтриот» — может быть недостаточно, поэтому может потребоваться и третья система.

После того как президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Реджепом Эрдоганом предложил: «Мы можем дать вам "Пэтриот"», — а президент Эрдоган ответил: «Мы можем диверсифицировать нашу систему противовоздушной обороны и купить системы "Пэтриот" у Америки», — какой-либо инициативы со стороны США в этом отношении еще не было.

Следовательно, Турция прилагает усилия в направлении обеспечения своей системы безопасности тремя разными системами ПВО. Две системы — «Пэтриот» и «Хисар» (Hisar) — Турция интегрирует в систему НАТО, а С-400 желает использовать автономно. Наши компании «Аселсан» (Aselsan) и «Рокетсан» (Roketsan) тоже продолжают работы над воздушными и ракетными системами большой дальности в рамках соглашения, заключенного с франко-итальянским консорциумом «Евросам» (Eurosam). Сейчас задача консорциума «Евросам» — только «definition study» (определительное исследование); цель — в 2020 году подготовить системы «Хисар» малой, средней и большой дальности. Но проект «Евросам» является более долгосрочным и нацеленным в том числе на передачу информации для проектов «Хисар».

Снова томатный трафик с Россией

После кризиса, связанного с уничтожением российского самолета, мы стали измерять масштаб наших отношений с Россией по томатам. Нам часто встречались сообщения о том, что «стороны договорились по всем вопросам, кроме томатов». Пока ограничения, которые Россия применяет в отношении импорта турецких помидоров, в полной мере не сняты. Но позитивное развитие событий можно понимать как дальнейшее улучшение отношений двух стран. Последняя информация по томатам следующая. Россия разрешила импорт турецких помидоров в ограниченном объеме ограниченному числу турецких компаний. Сообщается, что на этой неделе Россия может дать разрешение и другим предприятиям. Чем больше Россия будет покупать наши помидоры, тем более развитыми будут отношения между нашими странами. После того как министр экономики Турции Нихат Зейбекчи (Nihat Zeybekçi) сделал заявление по поводу сохраняющихся ограничений: «Мы перейдем к подобной практике», — Россия сделала еще один шаг. Россия с 23 марта разрешила поставлять томаты в общей сложности 12 турецким предприятиям. Посмотрим, будет ли увеличиваться эта цифра, отменят ли ограничения числа предприятий. Если ограничения будут сняты, можно будет сказать, что отношения вернулись в прежнее русло.