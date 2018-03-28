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Эксперт рассказал о перспективах проекта сверхтяжелой ракеты
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Эксперт рассказал о перспективах проекта сверхтяжелой ракеты 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Проект ракеты сверхтяжелого класса в том виде, в котором он существует сейчас, сосредоточит вокруг себя и будет определять развитие практически всей российской космонавтики в течение ближайших десяти лет, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.
Ранее на официальном портале госзакупок появилась информация о том, что разработка только эскизного проекта сверхтяжелой ракеты обойдется Роскосмосу в 1,6 миллиарда рублей.
"Если за сверхтяжелую ракету браться, то вся российская космонавтика ближайшие 10 лет будет вертеться вокруг этого проекта, он самый большой, самый масштабный и определяющий очень многое, и как будут развиваться космодромы, как будут развиваться ракеты-носители, и что надо будет делать вокруг этого", — сказал Ионин РИА Новости.
В качестве примера он привел разработку новой ракеты среднего класса «Союз-5». Её первая ступень должна будет стать боковым ускорителем для сверхтяжа. Это накладывает определенные требования, из-за которых ракета, по словам гендиректора компании «S7 космические транспортные системы», возможного заказчика «Союзов-5», Сергея Сопова, делают ее не слишком коммерчески привлекательной.
При этом сумму в 1,6 миллиарда эксперт оценил как «не очень большую» для такого масштабного проекта. По словам Ионина, в ходе разработки эскизного проекта основной задачей станет не поиск технических решений, а выстраивание кооперации из огромного числа предприятий.
С кого брать пример
Тем не менее Ионин считает, что развитие технологий для миссий в дальнем космосе должно идти не за счет «линейного масштабирования» тех ракет, которые были созданы ранее, а за счет применения принципиально новых подходов. В этом плане, по его словам, ракетно-космической отрасли стоит взять пример с российских оружейников, о которых говорил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Вместо того, чтобы пытаться «завалить» американскую систему ПРО большим количеством ракет, были предложены принципиально новые решения, в том числе с использованием двигателей на ядерной энергии, которые, по словам эксперта, «нивелировали эту ПРО».
Таким неординарным решением может стать предложенный "S7 космические транспортные системы" проект орбитального космодрома, который можно построить на базе российского сегмента Международной космической станции. Российские модули станции можно будет переоборудовать для сборки лунных (или межпланетных) кораблей из элементов, которые будут отправляться по отдельности более легкими ракетами.
"В случае реализации этого проекта, который, как ни смешно, также использует преимущества в области ядерных технологий, Россия станет необходимым и основным элементом любой программы освоения дальнего космоса", — добавил Ионин.
Американскую сверхтяжелую ракету SLS (Space Launch System), также предназначенную для освоения дальнего космоса, эксперт назвал бесперспективной, так как она строится на устаревших технологиях. «У SLS тоже никакого технологического развития нет. Проект орбитального космодрома — это как раз развитие новых технологий, которое достигается гораздо меньшими средствами», — сказал Ионин.
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