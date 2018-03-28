В США рассказали о преимуществе российской артиллерии

Американские СМИ сообщили о планах перевооружить армию США более дальнобойными артиллерийскими и ракетными системами. Как объясняют эксперты, решение вызвано тем, что российские силы ПВО могут оставить сухопутные войска США без воздушной поддержки. В то же время возможности российской артиллерийских систем превосходят американские аналоги.

"Мы не делаем этого прямо сейчас, и это огромный пробел", — считает он. По его словам, США нужны пушки, которые смогут сравниться по дальнобойности с ракетами. Также Соединенным Штатам нужны ракеты с дальностью действия до 499 километров, уверен эксперт. Как пишет Military.com, особенно критично это преимущество России окажется в первые дни гипотетического военного столкновения. По словам генерала Роберта Брауна, возглавляющего сухопутные силы США на Тихом океане, необходимо разрабатывать системы с максимальным диапазоном действия, которые позволили бы "догнать" противника.

Сотрудник исследовательского центра Rand Corporation Джон Гордон также отмечает, что из-за эффективности российских средств ПВО американские наземные войска непременно ощутят на себе отсутствие воздушной поддержки. По его мнению, в первые семь-десять дней конфликта с Россией "у российской стороны было бы значительное преимущество во всех аспектах ведения наземных боевых действий".

Джон Гордон особо подчеркивает, что у российской армии имеется большое количество артиллерийских систем, которые превосходят американские орудия.