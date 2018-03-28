Ещё
В США рассказали о преимуществе российской артиллерии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В США рассказали о преимуществе российской артиллерии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американские СМИ сообщили о планах перевооружить армию США более дальнобойными артиллерийскими и ракетными системами. Как объясняют эксперты, решение вызвано тем, что российские силы ПВО могут оставить сухопутные войска США без воздушной поддержки. В то же время возможности российской артиллерийских систем превосходят американские аналоги.
Как пишет Military.com, особенно критично это преимущество России окажется в первые дни гипотетического военного столкновения. По словам генерала Роберта Брауна, возглавляющего сухопутные силы США на Тихом океане, необходимо разрабатывать системы с максимальным диапазоном действия, которые позволили бы "догнать" противника.
"Мы не делаем этого прямо сейчас, и это огромный пробел", — считает он. По его словам, США нужны пушки, которые смогут сравниться по дальнобойности с ракетами. Также Соединенным Штатам нужны ракеты с дальностью действия до 499 километров, уверен эксперт.
Сотрудник исследовательского центра Rand Corporation Джон Гордон также отмечает, что из-за эффективности российских средств ПВО американские наземные войска непременно ощутят на себе отсутствие воздушной поддержки. По его мнению, в первые семь-десять дней конфликта с Россией "у российской стороны было бы значительное преимущество во всех аспектах ведения наземных боевых действий".
Джон Гордон особо подчеркивает, что у российской армии имеется большое количество артиллерийских систем, которые превосходят американские орудия.
"Русские воспринимают артиллерию серьезно еще с царских времен", — приводятся в публикации слова эксперта.
Российская Газета: последние новости
Работу акустической лазерной пушки показали на видео Новейшие российские зенитные комплексы "Викинг" выставили на продажу Сирийский "танковый спецназ" получил сверхмощные реактивные установки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мизулина: это удар в спину для Путина214
Скончался Олег Анофриев79
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»76
Тулеев обратился к жителям Кузбасса375
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово142
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:07
В Петербурге загорелся крупный автоцентр
Пожары Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
02:40
Тайный визит Ким Чен Ына в Пекин оказался явным
В мире Азия
01:10
«Буран» решили воскресить
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение