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Военный эксперт оценил вклад Виктора Калашникова в оружейное дело
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Военный эксперт оценил вклад Виктора Калашникова в оружейное дело 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом сообщает RT.
"Он был достойным наследником своего отца. Разработал автоматы с короткими стволами, знаменитый ПП — пистолет-пулемет. Это хорошее оружие, которым сегодня вооружены наши полицейские и Росгвардия", — сказал он.
Эксперт отметил, что автомат Калашникова не один раз проходил модернизацию. Выпускались разные виды оружия — с коротким стволом и складывающимся прикладом, калибра 5,45 и 5,56 миллиметра. Также есть много вариантов с новыми обвесами.
Советский и российский конструктор Виктор Калашников, сын выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова, умер 27 марта в возрасте 75 лет.
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