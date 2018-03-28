Военный эксперт оценил вклад Виктора Калашникова в оружейное дело 

Об этом сообщает RT.
"Он был достойным наследником своего отца. Разработал автоматы с короткими стволами, знаменитый ПП — пистолет-пулемет. Это хорошее оружие, которым сегодня вооружены наши полицейские и Росгвардия", — сказал он.
Эксперт отметил, что автомат Калашникова не один раз проходил модернизацию. Выпускались разные виды оружия — с коротким стволом и складывающимся прикладом, калибра 5,45 и 5,56 миллиметра. Также есть много вариантов с новыми обвесами.
Советский и российский конструктор Виктор Калашников, сын выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова, умер 27 марта в возрасте 75 лет.