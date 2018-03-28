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Эксперт рассказал, для чего России может понадобиться сверхтяжелая ракета
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Эксперт рассказал, для чего России может понадобиться сверхтяжелая ракета 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. России надо разрабатывать сверхтяжелую ракету-носитель, так как она в условиях осложнения международной остановки может понадобиться не только для освоения Луны и Марса, но и для оборонных целей, считает академик Российской академии космонавтики Александр Железняков.
"Роскосмос" планирует потратить 1,6 миллиарда рублей на разработку эскиза сверхтяжелой ракеты. Разработку РКК «Энергия» планирует завершить до конца октября 2019 года. Ракета должна будет выводить более 80 тонн на низкую околоземную орбиту, а до Луны доставлять не менее 20 тонн.
"Сверхтяжелый носитель нужен. Если мы собираемся в ближайшие 10-15 лет летать к Луне, пытаться организовать экспедиции к Марсу или астероидам, имеющимися средствами выведения обойтись не получится, для этого необходим «сверхтяж», без сомнения", — сказал эксперт.
По его словам, во всем мире есть тенденция по разработке сверхтяжелых носителей. «Все закладывают основу для межпланетных исследований, поэтому, конечно, России оказываться в арьергарде нельзя», — сказал Железняков.
Отвечая на вопрос, не смущает ли отсутствие полезной нагрузки для свертяжелой ракеты, академик сказал: «Нет, это как раз не смущает. Если мы будем ждать, пока она появится, разработка самого носителя затянется на долгие годы. Надо разрабатывать, тогда и нагрузка появится, тем более что международная обстановка зыбкая, и „сверхтяж“ может потребоваться в любой момент, и уже не только и не столько для исследования Луны и других планет».
Академик отметил, что средства пока планируется выделить только на разработку эскизного макета, в дальнейшем суммы потребуются значительно большие. Он также сказал, что важно использовать имеющийся у РКК «Энергия» задел, оставшийся от систем «Энергия-Буран» и ракеты Н-1.
"В первую очередь, это двигатели. Они сохранились, и уже на их базе создавались новые. Эти наработки будут использоваться однозначно", — заключил Железняков.
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