Польша заключила контракт на поставку Patriot

"В апреле мы переходим ко второй фазе Во второй фазе польская армия получит новейший радар а также больше ракет и боевых единиц", — сказал посол.

"Польша будет безопаснее и оттого сильнее", — добавил он.

Контракт о поставке Польше американских систем ПВО Patriot подписан в Варшаве в среду. Первая поставка будет включать 16 пусковых установок, четыре радиолокационных станции и 208 ракет.