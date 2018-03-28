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Польша заключила контракт на поставку Patriot
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В США рассказали, когда начнется вторая фаза поставок в Польщу ЗРК Patriot 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Mindaugas Kulbis
Вторая фаза реализации поставок в Польшу американских систем ПВО Patriot начнется в апреле текущего года, заявил посол США в Польше Пол Джонс на церемонии подписания соглашения в Варшаве в среду.
Контракт о поставке Польше американских систем ПВО Patriot подписан в Варшаве в среду. Первая поставка будет включать 16 пусковых установок, четыре радиолокационных станции и 208 ракет.
"В апреле мы переходим ко второй фазе Во второй фазе польская армия получит новейший радар а также больше ракет и боевых единиц", — сказал посол.
"Польша будет безопаснее и оттого сильнее", — добавил он.
Ожидается, что первые ЗРК Patriot поступят в Польшу в 2022 году. Как ранее неоднократно заявляли представители польского руководства, планируется, что новые системы ПВО будут размещены вблизи границы с Россией.
В начале июля 2017 года министерство национальной обороны Польши и министерство обороны США подписали соглашение о поставке Варшаве комплексов Patriot. Подписание документа состоялось во время визита президента США Дональда Трампа в Варшаву. В документе сказано, что системы будут переданы Польше до 2022 года. Планируется, что на первом этапе — в 2021–2022 годах — в Польшу поставят две батареи Patriot с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS.
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