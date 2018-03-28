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Военный эксперт оценил вклад Калашникова
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Военный эксперт оценил вклад конструктора Виктора Калашникова в оружейное дело 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал сообщение о смерти советского и российского конструктора, оружейника Виктора Калашникова.
«Он был достойным наследником своего отца. Разработал автоматы с короткими стволами, знаменитый ПП — пистолет-пулемёт. Это хорошее оружие, которым сегодня вооружены наши полицейские и Росгвардия. Автомат Калашникова прошёл модернизацию, были самые разные виды: с коротким стволом и со складывающимся прикладом, калибра 5.45 мм, и 5.56 мм. Очень много вариантов, и с новыми обвесами. Конечно, он принимал участие в этой работе», — отметил Литовкин.
Ранее пресс-служба «Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова» сообщила о смерти советского и российского конструктора, оружейника, сына выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова, Виктора Калашникова.
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