Как «Бук» стал «Викингом»

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«Аналогов этого комплекса в мире не существует»: названы возможные покупатели ЗРК «Викинг» 

ФБА «Экономика сегодня» 2 часа назад
Российский комплекс средней дальности «Бук» в модификации М3, известный в экспортной модификации как «Викинг», сегодня не имеет аналогов в мире, отмечает военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский.

Выход "Викинга" на мировой рынок

В Рособоронэкспорте заявили о начале продвижения на зарубежные рынки новейшего зенитного ракетного комплекса «Викинг», представляющего собой экспортную версию комплекса ПВО «Бук-М3». По словам заместителя главы Рособоронэкспорта Сергея Ладыгина, ЗРК «Викинг» разрабатывался и создавался с учетом трендов мирового рынка и получил ряд уникальных особенностей, которые прежде не были доступны ни в одном комплексе ПВО.
«Надо понимать, что аналогов у этого комплекса действительно не существует. Я напомню, что российский комплекс средней дальности «Бук» в модификации М3 имеет досягаемость по дальности порядка 70 километров, а по высоте 35 километров, а скорость поражения целей до трех километров в секунду. Все это означает, что он может выполнять задачи не только по аэродинамическим целям, но и по баллистическим, включая ракеты оперативно-тактического класса средней дальности.
Кроме того, применяемая в экспортной модификации ракета 9М317, в отличии от своей предыдущей версии располагается в транспортно-пусковом контейнере, поэтому не подвержена воздействию осадков, сохраняя полную готовность к боевому применению на протяжении всего жизненного цикла. В «Викинге» также облегчен процесс заряжания и увеличен боекомплект», — комментирует ФБА «Экономика сегодня» военный эксперт.
Среди других особенностей системы Виктор Мураховский выделяет фактически автоматизированный режим работы комплекса в полной комплектации. По его словам, люди здесь нужны только для контроля действий и принятия решений на поражение целей, которые предлагает автоматизированная аппаратура командного пункта дивизиона.

Интерес зарубежных стран

В свою очередь главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов также позитивно оценивает решение Рособоронэкспорта вывести на экспорт «Бук-М3», отмечая традиционно высокий интерес российским зенитным ракетным комплексам ПВО на мировом рынке.
«Наши средства ПВО всегда неплохо продаются, а по своим характеристикам и возможностям «Бук-М3» все-таки намного превышает предыдущую систему. Среди потенциальных покупателей можно выделить те же самые страны, которые ране покупали у нас «Буки» и «Торы». Прежде всего, речь идет о странах Северной Африки и Ближнего Востока, возможно, интерес проявят и страны СНГ», — предполагает наш собеседник.
Мураховский добавляет, что комплекс «Бук» в гораздо более ранней версии до сих пор эксплуатируется в Греции, и отзывы греческих зенитчиков о возможностях этого комплекса и по удобству его эксплуатации, весьма высокие.
«Учитывая, что «Бук» относят к комплексам средней дальности, то в своей новой модификации с возможностями противоракетной обороны он будет интересен в первую очередь тем странам, которые хотят иметь развитую систему войсковой противовоздушной обороны — я имею в виду Индию, Алжир, Египет и ряд других стран Ближнего Востока и Азии», — резюмирует военный эксперт.
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