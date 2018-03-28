Умер Виктор Калашников

Умер оружейник Виктор Калашников

В сообщении на сайте вуза отмечается, что выпускник ИМИ-ИжГТУ Виктор Калашников скончался во вторник, 27 марта.

Отмечается, что Виктор Калашников являлся ведущим инженером-конструктором концерна «Калашников» , кандидатом технических наук.

Он был сыном знаменитого оружейника Михаила Калашникова.

Виктор Калашников родился 16 июля 1942 года. Он принимал участие в разработке самозарядных охотничьих карабинов, а также разработал по конкурсу блокировку ударника для карабина «Медведь-3». Кроме этого, Виктор Калашников провел испытания нескольких образцов пулемета Калашникова с комбинированным питанием, а также Участвовал в работах по теме «Абакан».

Коллективом под управлением Виктора Калашникова были разработаны пистолеты-пулеметы «Бизон-2» и «Витязь-СН».