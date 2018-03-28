Умер Виктор Калашников

Конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников, сын Михаила Калашникова, скончался на 76-м году жизни, сообщили в Ижевском государственном техническом университете.
В сообщении на сайте вуза отмечается, что выпускник ИМИ-ИжГТУ Виктор Калашников скончался во вторник, 27 марта.
Отмечается, что Виктор Калашников являлся ведущим инженером-конструктором концерна «Калашников», кандидатом технических наук.
Он был сыном знаменитого оружейника Михаила Калашникова.
Виктор Калашников родился 16 июля 1942 года. Он принимал участие в разработке самозарядных охотничьих карабинов, а также разработал по конкурсу блокировку ударника для карабина «Медведь-3». Кроме этого, Виктор Калашников провел испытания нескольких образцов пулемета Калашникова с комбинированным питанием, а также Участвовал в работах по теме «Абакан».
Коллективом под управлением Виктора Калашникова были разработаны пистолеты-пулеметы «Бизон-2» и «Витязь-СН».
Напомним, Михаил Калашников скончался 23 декабря 2013 года на 95 году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2017 года в Москве открыли памятник Михаилу Калашникову.