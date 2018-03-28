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Конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников ушёл из жизни в Ижевске
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников ушёл из жизни в Ижевске 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 27 марта, ушёл из жизни конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников. Об этом сообщает пресс-служба ИжГТУ.
Виктор Калашников родился 16 июля 1942 года. После окончания Ижевского механического института в 1966 году начал работать в отделе Главного конструктора в бюро по разработке новых изделий Ижевского машзавода. Принимал участие в разработке самозарядных охотничьих карабинов, разработал блокировку ударника для карабина «Медведь-3». Участвовал в разработке и испытаниях нескольких образцов пулемёта Калашникова. Виктор Михайлович участвовал в работах по теме «Абакан», его коллективом были разработаны пистолеты-пулемёты «Бизон-2» и «Витязь-СН».
Виктор Калашников награждён Орденом «Знак Почёта», государственными медалями и почётными званиями.
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