Конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников ушёл из жизни в Ижевске

Ижевск. Удмуртия . Во вторник, 27 марта, ушёл из жизни конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников . Об этом сообщает пресс-служба ИжГТУ.

Виктор Калашников родился 16 июля 1942 года. После окончания Ижевского механического института в 1966 году начал работать в отделе Главного конструктора в бюро по разработке новых изделий Ижевского машзавода. Принимал участие в разработке самозарядных охотничьих карабинов, разработал блокировку ударника для карабина «Медведь-3». Участвовал в разработке и испытаниях нескольких образцов пулемёта Калашникова. Виктор Михайлович участвовал в работах по теме «Абакан», его коллективом были разработаны пистолеты-пулемёты «Бизон-2» и «Витязь-СН».

Виктор Калашников награждён Орденом «Знак Почёта», государственными медалями и почётными званиями.