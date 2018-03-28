ЗРК «Бук-М3» начали продвигать за рубежом

«Рособоронэкспорт» начал продвижение ЗРК «Бук-М3» за рубежом

"Это отличная новость для нас и наших зарубежных партнеров. Комплекс "Викинг", сохраняя лучшие качества знаменитой линейки зенитных ракетных комплексов "Бук", представляет собой новое слово в развитии систем ПВО среднего радиуса действия. Производители наделили его уникальными характеристиками, соответствующими современным запросам в области защиты войск и объектов инфраструктуры от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия. Среди конкурентов "Викингу" сегодня на мировом оружейном рынке нет равных", — процитировали в компании заместителя ее генерального директора Сергея Ладыгина. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех" ) начал продвижение экспортного варианта зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М3" "Викинг" на зарубежные рынки, сообщили в среду в пресс-службе компании.

По данным "Рособоронэкспорта", технические особенности комплекса позволяют максимально адаптировать его под приоритеты иностранных заказчиков. По сравнению с "Бук-М2Э" дальность стрельбы у "Викинга" увеличилась почти в 1,5 раза — до 65 километров. Кроме того, в 1,5 раза увеличилось количество одновременно обстреливаемых целей — по шесть каждой самоходной огневой установкой, а количество готовых к пуску зенитных управляемых ракет в огневой позиции из двух боевых единиц выросло с восьми до 18.