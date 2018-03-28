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ЗРК «Бук-М3» начали продвигать за рубежом
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«Рособоронэкспорт» начал продвижение ЗРК «Бук-М3» за рубежом 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
"Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") начал продвижение экспортного варианта зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М3" "Викинг" на зарубежные рынки, сообщили в среду в пресс-службе компании.
"Это отличная новость для нас и наших зарубежных партнеров. Комплекс "Викинг", сохраняя лучшие качества знаменитой линейки зенитных ракетных комплексов "Бук", представляет собой новое слово в развитии систем ПВО среднего радиуса действия. Производители наделили его уникальными характеристиками, соответствующими современным запросам в области защиты войск и объектов инфраструктуры от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия. Среди конкурентов "Викингу" сегодня на мировом оружейном рынке нет равных", — процитировали в компании заместителя ее генерального директора Сергея Ладыгина.
По данным "Рособоронэкспорта", технические особенности комплекса позволяют максимально адаптировать его под приоритеты иностранных заказчиков. По сравнению с "Бук-М2Э" дальность стрельбы у "Викинга" увеличилась почти в 1,5 раза — до 65 километров. Кроме того, в 1,5 раза увеличилось количество одновременно обстреливаемых целей — по шесть каждой самоходной огневой установкой, а количество готовых к пуску зенитных управляемых ракет в огневой позиции из двух боевых единиц выросло с восьми до 18.
ЗРК "Викинг" получил ряд уникальных особенностей, которые прежде не были доступны ни в одном комплексе ПВО. Например, у него появилась возможность интеграции пусковых установок из состава зенитной ракетной системы "Антей-2500", которая обеспечит возможность поражения целей на дальности противодействия.
"Принятый на вооружение российской армией комплекс "Бук— М3" и его экспортный вариант "Викинг" в ходе эксплуатации и учений показал очень высокий уровень боевой эффективности. "Викинг" обладает способностью поражения с очень высокой вероятностью не только авиации, атакующих элементов высокоточного оружия, но и тактических баллистических и крылатых ракет, а также морских и наземных целей", — привели слова Ладыгина в пресс-службе.
ТАСС: последние новости
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 Ещё 5 источников 
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