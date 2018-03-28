«Танковый спецназ» Сирии получил сверхмощные установки

Данное соединение известно еще тем, что имеет хорошо оборудованные ремонтные мастерские. На их базе осущевляется активная модернизация штатной боевой техники. Именно здесь появились знаменитые "сверзащищенные" Т-72М1 и зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка" с дополнительным бронированием.
Специалисты "танкового спецназа" преуспели также в разработке собственных реактивных систем залпового огня.
Как рассказывает известный эксперт по сирийскому кризису Юрий Лямин, в настоящее время создано целое семейство импровизированных РСЗО разного калибра, получивших название Golan 65, Golan 250, Golan 300 и Golan 400.
"Наибольшую известность получил Golan 300. Его реактивный снаряд имеет калибр 360 мм, боевую часть весом 180 кг и дальность всего 1,5 км. У пусковой установки двенадцать направляющих.
Первое боевое применение этих систем состоялось в районе города Бейт-Джинн на юго-западе провинции Дамаск, как раз рядом с Голанскими высотами. Это произошло в ноябре 2017 года. В дальнейшем установки перебросили в окрестности сирийской столицы", — отмечает военный эксперт.
В настоящее время против окопавшихся террористов в Восточной Гуте задействованы более мощные РСЗО, получившие обозначение Golan 400. Они выполнены на шасси российского автомобиля повышенной проходимости ГАЗ-3308 "Садко". Эти более мощные реактивные системы имеют всего три пусковых трубы.
Применение такого оружия на местности с большим количеством защитных сооружений обеспечивает не только значительный поражающий эффект, но и деморализует террористические бандформирования. Благодаря чему успешно развивается наступление правительственных сил.