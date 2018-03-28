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«Танковый спецназ» Сирии получил сверхмощные установки
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Сирийский «танковый спецназ» получил сверхмощные реактивные установки 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Данное соединение известно еще тем, что имеет хорошо оборудованные ремонтные мастерские. На их базе осущевляется активная модернизация штатной боевой техники. Именно здесь появились знаменитые "сверзащищенные" Т-72М1 и зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка" с дополнительным бронированием.
Специалисты "танкового спецназа" преуспели также в разработке собственных реактивных систем залпового огня.
Как рассказывает известный эксперт по сирийскому кризису Юрий Лямин, в настоящее время создано целое семейство импровизированных РСЗО разного калибра, получивших название Golan 65, Golan 250, Golan 300 и Golan 400.
"Наибольшую известность получил Golan 300. Его реактивный снаряд имеет калибр 360 мм, боевую часть весом 180 кг и дальность всего 1,5 км. У пусковой установки двенадцать направляющих.
Первое боевое применение этих систем состоялось в районе города Бейт-Джинн на юго-западе провинции Дамаск, как раз рядом с Голанскими высотами. Это произошло в ноябре 2017 года. В дальнейшем установки перебросили в окрестности сирийской столицы", — отмечает военный эксперт.
В настоящее время против окопавшихся террористов в Восточной Гуте задействованы более мощные РСЗО, получившие обозначение Golan 400. Они выполнены на шасси российского автомобиля повышенной проходимости ГАЗ-3308 "Садко". Эти более мощные реактивные системы имеют всего три пусковых трубы.
Применение такого оружия на местности с большим количеством защитных сооружений обеспечивает не только значительный поражающий эффект, но и деморализует террористические бандформирования. Благодаря чему успешно развивается наступление правительственных сил.
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