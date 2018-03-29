Украина признала продажу ракетных технологий КНДР

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Украина признала продажу ракетных технологий Северной Корее 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: Reuters
Украина признала, что двигатели на северокорейских межконтинентальных баллистических ракетах могут включать элементы, произведенные днепровским заводом «Южмаш». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта группы ООН по санкциям в отношении КНДР Дмитрия Кику.
Специалист напомнил, что в 2017 году году в СМИ появилась информация о том, что двигатели для северокорейских ракет имеют элементы советских двигателей РД-250, произведенные украинским «Южмашем».
«В ответ на запрос группы экспертов Украина подтвердила, что, скорее всего, северокорейские двигатели данных ракет содержат украинские элементы», — сказал Кику.
Группа экспертов санкционного комитета по КНДР отслеживает выполнение резолюций, принятых в отношении Северной Кореи. Мандат работы специалистов продлен Совбезом ООН до 24 апреля 2019 года. Согласно распространенному организацией документу, эксперты должны представить комитету по санкциям итоговый доклад с выводами и рекомендациями не позднее 1 февраля 2019 года.
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