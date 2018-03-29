Украина признала продажу ракетных технологий КНДР

«В ответ на запрос группы экспертов Украина подтвердила, что, скорее всего, северокорейские двигатели данных ракет содержат украинские элементы», — сказал Кику.

Специалист напомнил, что в 2017 году году в СМИ появилась информация о том, что двигатели для северокорейских ракет имеют элементы советских двигателей РД-250, произведенные украинским «Южмашем».