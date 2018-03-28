Оснащенные «Бук-М1» войска подняли по тревоге

"В течение пяти дней зенитчики отработают практические навыки по разведке, сопровождению и поражению воздушных целей в условиях применения активных шумовых помех, а также противолокационных ракет. Средства воздушного нападения противника будут имитироваться полетами самолетов штурмовой авиации Су-25СМ. Кроме того, военнослужащие отработают ряд задач по уничтожению диверсионно-разведывательных групп", — добавил начальник пресс-службы.

По его словам, в учениях участвуют более 500 военнослужащих и свыше 50 единиц боевой и специальной техники, а также самолеты штурмовой авиации Су-25СМ.