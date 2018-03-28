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В США назвали Су-35 и MиГ-35 бумагой
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В США назвали российские Су-35 и MиГ-35 бумагой 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские Су-35 и MиГ-35 обладают хорошими возможностями на бумаге, а не в реальности, полагает The National Interest.
В публикации американского журнала рассматриваются причины, по которым Индия сокращает военно-техническое сотрудничество с Россией в пользу США и ЕС. Издание отмечает, что Индия находится в поисках двухмоторного истребителя, а в качестве кандидатов рассматриваются американский F/A-18E/F Super Hornet, Eurofighter Typhoon, французский Rafale и российские Су-35 или МиГ-35.
«Российские истребители предлагают хорошие результаты на бумаге, но Индия разочарована плохой послепродажной поддержкой и частыми сбоями большей части российского оборудования, в том числе на самолетах МиГ-29 и Су-30МКИ», — пишет издание.
В The National Interest также отметили, что индийские официальные лица все больше разочаровываются в Су-57, публично жалуясь на маломощные двигатели, низкую малозаметность истребителя и «недостаточную прозрачность в отношении того, что стоит за этими проблемами».
Издание полагает, что у американских F-35 или F/A-18E/F Super Hornet есть хорошие шансы стать «следующим супероружием ВВС Индии».
В феврале 2018 года The National Interest сообщали, что у пилотов F-22 Raptor и F-35 Lightning II ВВС США мало шансов выстоять против Су-35 в ближнем бою — издание назвало российский истребитель, «возможно, лучшей когда-либо созданной машиной» для боя в зоне прямой видимости. При этом эксперты отметили, что до сближения у американских самолетов есть преимущество в скрытности благодаря технологиям пониженной радиозаметности.
Су-35С — многофункциональный истребитель поколения 4++, последний боевой самолет, построенный на базе платформы Т-10С, ставшей основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций. Самолет закупается ВВС России (два контракта в общей сложности на 98 машин). Также эти истребители в версии Су-35СК были проданы в Китай (24 самолета, первые переданы в декабре 2016 года).
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