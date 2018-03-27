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ОБСЕ заметила украинские танки в Донбассе
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НАТО приняло меры против российских дипломатов

ОБСЕ заметила украинские танки в Донбассе 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали танки вооруженных сил Украины в Донбассе, которые находились за пределами мест хранения отведенного вооружения, сообщили в пресс-службе миссии.
Танки были замечены 24 марта в подконтрольных правительству районах — за пределами мест хранения, но и за линиями отвода, передает РИА «Новости».
10 неподвижных танков Т-64 были обнаружены в населенном пункте Рубежное в 84 километрах к северо-западу от Луганска, еще два танка Т-72 перевозили в южном направлении на грузовиках-платформах в населенном пункте Северодонецк в 74 километрах к северо-западу от Луганска.
Кроме того, 23 марта беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил шесть танков Т-64 в районе населенного пункта Лоскутовка, а 25 марта члены патруля заметили девять САУ 2С3 «Акация», погруженных на неподвижные вагоны на станции в Рубежном.
С 5 марта в Донбассе вступило в силу «абсолютное перемирие», о котором договорилась контактная группа, однако украинские силовики продолжают обстрелы республик. Так, в воскресенье в результате обстрела Горловки погиб мирный житель.
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