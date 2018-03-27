ОБСЕ заметила украинские танки в Донбассе

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали танки вооруженных сил Украины в Донбассе, которые находились за пределами мест хранения отведенного вооружения, сообщили в пресс-службе миссии.

Танки были замечены 24 марта в подконтрольных правительству районах — за пределами мест хранения, но и за линиями отвода, передает РИА «Новости»

10 неподвижных танков Т-64 были обнаружены в населенном пункте Рубежное в 84 километрах к северо-западу от Луганска , еще два танка Т-72 перевозили в южном направлении на грузовиках-платформах в населенном пункте Северодонецк в 74 километрах к северо-западу от Луганска.

Кроме того, 23 марта беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил шесть танков Т-64 в районе населенного пункта Лоскутовка, а 25 марта члены патруля заметили девять САУ 2С3 «Акация», погруженных на неподвижные вагоны на станции в Рубежном.