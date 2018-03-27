Сергеев рассказал о повышении статуса РАН

Во вторник Госдума в первом чтении приняла законопроект о поправках в закон о РАН. В феврале нынешнего года президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект этих поправок.

Выступая на пленарном заседании Госдумы, Сергеев отметил, что принятие новых поправок имеет «важнейший момент», связанный с тем, что РАН теперь будет активно участвовать в восстановлении научно-технического задела в интересах обороны и безопасности РФ.

"Это очень серьезная работа", — отметил Сергеев, добавив, что РАН имеет свои предложения по этой тематике.

Путин 1 марта в послании Федеральному собранию РФ впервые заявил о созданных и успешно испытанных уникальных, не имеющихся больше ни у кого в мире образцах оружия, которое делает бессмысленным любую систему противоракетной обороны. Президент, в частности, рассказал о новой российской крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, подводной беспилотной системе и боевом лазерном комплексе.

Тогда Сергеев сообщил РИА Новости, что образы нового супероружия созданы, в частности, при участии ученых РАН.