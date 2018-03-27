5 гусеничных внедорожников Второй мировой

1. Kleines Kettenkraftrad (SD KFZ 2)

Этот легкий полугусеничный тягач разработан фирмой NSU для перевозки легких орудий парашютно-десантных войск. Спектр применения транспортеров был гораздо шире благодаря их высокой проходимости и маневренности.

Серийное производство осуществлялось с конца 1940 года фирмой NSU. В 1943 году к производству подключилась фирма Stoewer. C 1940 по 1943 год изготовлено 8733 транспортера. Благодаря высоким показателям подвижности был особенно у гитлеровцев, воевавших на территории СССР.

Боевая масса SD KFZ 2 — 1,28 тонны. Двигатель — рядный четырехтактный 4-цилинтровый карбюраторный жидкостного охлаждения Opel Olympia 1,5L мощностью 36 л.с. Запас хода — 175 км. Максимальная скорость — 70 км/ч. Экипаж — 3 человека. Полезная нагрузка — 325 кг. Тяговое усилие на крюке — 450 кг.

2. 12Т TYP DBS 10 Тяжелый полугусеничный тягач разработан в 1932 году фирмой Daimler-Benz, серийно производился в 1934­–1945 годах ею же, а также Krupp и Krauss-Maffei. Было изготовлено 3450 единиц. Использовался в качестве базы для зенитных самоходных артиллерийских установок 8,8 см FLAK 18 (SF), буксировки тяжелых полевых орудий и перевозки личного состава.

Боевая масса полугусеничного автомобиля — 12,7 тонны. Двигатель: V-образный четырехтактный 12-цилиндровый карбюраторнгый жидкостного охлаждения Maybach HL85 TUKRM мощностью 185 л.с. Запас хода — 250 км. Максимальная скорость — 50 км/ч. Экипаж — 13 человек. Сила тяги на крюке — 8 тонн. Вес буксируемого груза — 14 тонн.

3. БТР М3 БТР М3 (Personnel Carrier M3) — полугусеничный бронетранспортер США периода Второй мировой войны. В документации именовался Scout Car (автомобиль-разведчик). Серийное производство М3 велось в 1940­–1945 годах. «Скауты» развивали высокую скорость, но имели ограниченную подвижность на пересеченной местности. Всего было изготовлено около 21 тыс. машин.

Во время Второй мировой войны поставлялись союзникам США по программе ленд-лиза. Английская армия приняла их на вооружение в мае 1941-го. «Скауты» стали самыми массовыми и наиболее популярными бронетранспортерами и в Красной армии. Использовались в качестве разведывательных и штабных машин. Состояли на вооружении в СССР минимум до 1947 года.

Боевая масса — 4,9 тонны. Экипаж + десант = 2 + 6 человек соответственно. Вооружение: 12,1-мм пулемет 2-3, три 7,62-мм пулемета. Бронирование: лоб корпуса — 13 мм, лоб башни — 8 мм. Тип двигателя — карбюраторный «Геркулес». Максимальная мощность — 110 л.с., максимальная скорость — 90 км/ч, запас хода — 400 км.

3. Ба-3/3М Советский пушечный средний бронеавтомобиль 1930-х годов на трехосном шасси «Форд-Тимкен». Был разработан в 1934 году конструкторским бюро ижорского завода на базе модели БА-И. Корпус при этом изменился незначительно, а главным отличием новой машины стала башня с вооружением.

БА-3 получил башню от танка Т-26 со штатной спаренной установкой вооружения (45-мм пушкой 20К) и двумя пулеметами ДТ-29 (7,62 мм), но с уменьшенной до 8 мм толщиной броней. Значительный для компактной машины боекомплект размещался частично в башне, частично в корпусе бронеавтомобиля.

Для увеличения проходимости впервые в советском бронеавтомобилестроении были разработаны вездеходные гусеницы, которые при необходимости надевались на задние скаты.

Боевая масса БА-3 составляла 5,82 тонны. Автомобиль оснащался рядным четырехцилиндровым двигателем мощностью 54 л.с. Развивал максимальную скорость в 57 км/ч. Запас хода по шоссе составлял 240 км. Экипаж бронемашины состоял из 3 человек.

5. Ба-11 Советский тяжелый бронеавтомобиль на базе армейского грузового автомобиля повышенной проходимости ЗИС-6. Применялся в начальный период Великой Отечественной войны на Ленинградском фронте для маневренной огневой поддержки наступающей пехоты и кавалерии, усиления автобронесоединений, вооруженных средними машинами, борьбы с бронесилами и огневыми точками противника.

Стандартный «зисовский» рядный 6-цилиндровый карбюраторный двигатель в Ба-11 был форсирован до 93 л. с. (а с алюминиевой головкой — до 99 л. с.), в основном за счет увеличения степени сжатия и частоты вращения и улучшения наполнения цилиндров.

Надежность его работы на бронемашине повышало дублированное зажигание — от магнето и от батареи. Свечи были экранированы, чтобы не создавать помех радиоприему. Наличие реверса в демультипликаторе в сумме давало 9 передач вперед и 6 — назад, причем скорость заднего хода достигала 90% от переднего.

Был оборудован полноценный задний пост управления. Имелся механизм ручного запуска двигателя изнутри машины. Пулестойкие шины увеличенного размера имели крупные грунтозацепы. Проходимость машины повышали гусеничные цепи «Оверолл», надеваемые на колеса задней тележки, и запасные колеса по бортам с возможностью их вращения.

БА-11 мог преодолевать подъем по грунту до 22°. Приземистый корпус с наклонным расположением всех бронелистов увеличенной толщины должен был надежно защищать экипаж от бронебойных и крупнокалиберных пуль и отдельных осколков. Экипаж имел пулестойкие приборы наблюдения ПТ-К.

По вооружению БА-11 — нарезная пушка 20К калибра 45 мм; два пулемета 7,62-мм ДТ — Превосходил зарубежные образцы тяжелых бронеавтомобилей, а дизельный вариант БА-11Д вообще не имел аналогов. Однако неполноприводные шасси, даже такие относительно мощные и надежные, уже не могли обеспечить нужной подвижности по бездорожью.

Требовалась трехосная машина со всеми ведущими колесами. Такое шасси ЗИС-36 (6 × 6) с шестеренчатыми задними мостами было изготовлено осенью 1940 года и отправлено для бронирования в Колпино ; но появлению нового, более совершенного бронеавтомобиля помешала война. Она же показала, что колесные бронемашины могут развиваться только на базе полноприводных шасси.

Боевая масса Ба-11 — 8,13 тонны. Экипаж — 4 человека. Бронирование: лоб корпуса и башни, борт башни, корма башни — 13 мм, борт корпуса — 10–13 мм, корма корпуса — 13 мм, днище — 4 мм, крыша корпуса — 8 мм.