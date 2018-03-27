Украина провела бесполезную модернизацию «Урагана»

Украина провела бесполезную модернизацию реактивного «Урагана»

На украинском предприятии "Шепетовский ремонтный завод" в очередной раз взялись за модернизацию советской реактивной системы залпового огня "Ураган".

Самым радикальным изменением стала замена четырехосного полноприводного шасси ЗИЛ-135ЛМ с двумя карбюраторными двигателямя на дизельный КрАЗ — 63221.

Также были установлены новые аутригеры, внедрена более современная система управления огнем, смонтировано навигационное оборудование.

На видео продемонстрирован опытный образец боевой машины, его передвижение по пересеченной местности, процесс развертывания. Этим все и ограничилось. Ожидавшиеся испытания с реальным применением реактивных снарядов по неизвестной причине так и не показали.

Военные эксперты в целом скептически встретили украинские эксперименты в создании якобы новых версий боевой машины 9П140 "Ураган", считая такие работы бесперспективными.

Дело в том, что на Украине уже пытались создать технику подобного предназначения — сообщалось, что в 2010 году такая машина была принята на вооружение под названием "Бастион-03". В качестве шасси также использовался КрАЗ-6322.

Правда, в отличие от "Бастион-01" и "Бастион-02", являющихся версией 122-мм БМ-21 "Град", которые экспортировали за рубеж, в частности в Ирак , украинский "Ураган" развития не получил. Проблема — в боеприпасах. Они давно уже исчерпали все сроки хранения. До начала событий на Донбассе шел активный процесс утилизации.

Агрессивные действия киевского режима против Донецкой и Луганской народных республик еще больше сократили запасы 220-мм реактивных снарядов. Попытка наладить выпуск собственных изделий закончилась фатально. Как сообщалось, первый самостоятельно изготовленный в ноябре 2016 года снаряд взорвался прямо в цеху. После этого данных о возобновлении работ в этом направлении не поступало.

Вот поэтому "пересаженный" на КрАЗ советский "Ураган" так и останется очередным опытным образцом, не нашедшим широкого распространения.