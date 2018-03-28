Ещё
Танки уже на Вторчермете: первая репетиция парада Победы в прямом эфире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Танки уже на Вторчермете: первая репетиция парада Победы в прямом эфире 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня утром на Вторчермете проходит первая тренировка военных к параду 9 Мая. Танки и гаубицы пройдут по улицам 2-я Новосибирская, Зенитчиков, Патриса Лумумбы и Эскадронной. Мы ведем прямой эфир с репетиции.
e1.ru: последние новости
«Там 20 взрослых, остальные — дети»: родственники осмотрели тела сгоревших в «Зимней вишне» В Екатеринбурге объявили траур по погибшим в пожаре в «Зимней вишне» Люди плакали и молчали: сотни екатеринбуржцев почтили память погибших в страшном пожаре в Кемерово
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово63
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным809
Россия и ОПЕК готовят беспрецедентную сделку59
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля304
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»26
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
05:15
Раскрыты тайные подробности смерти Принса
Шоу-бизнес Происшествия
00:57
Брежнева призвала к бойкоту ТЦ
Шоу-бизнес
00:55
Анфиса Чехова обратилась к погибшей подруге
Шоу-бизнес
02:59
Дочь погибшего Краско мечтает вернуться в Россию
Шоу-бизнес
08:12
Рудковская защитила потерявшего всю семью Вострякова
Шоу-бизнес
01:00
Терешина рассказала о приводах в полицию
Шоу-бизнес
01:10
Коляда посмеялся над своей нищенской пенсией
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение