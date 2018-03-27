Новую акустическую пушку с двумя лазерами показали на видео

Ученые министерства обороны США разработали прототип акустической лазерной пушки. Как утверждают ее изобретатели, эта пушка способна создавать источники оглушающего звука на расстоянии в десятки километров, пишет Defense One.

Уточняется, что новая акустическая пушка использует два вида лазеров: фемтосекундный и нанолазер. Если первый из них генерирует импульсы, которые формируют шар плазмы в воздухе, то второй «бьет» лучом узкого диапазона. Когда эти лазеры направлены в определенную точку, там возникают яркое свечение и громкий звук.

Видео: YouTube/Пользователь: Patrick Tucker

Как пояснили разработчики, при тестировании прототипа пушки они получили шар плазмы на расстоянии в 30 километров. Через три года исследователи рассчитывают добиться того, чтобы установка воссоздавала человеческий голос. В дальнейшем акустическую пушку планируют применять для разгона несанкционированных демонстраций.