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Новую акустическую пушку с двумя лазерами показали на видео
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Новую акустическую пушку с двумя лазерами показали на видео 

Москва24 3 часа назад
Фото: Москва24
Ученые министерства обороны США разработали прототип акустической лазерной пушки. Как утверждают ее изобретатели, эта пушка способна создавать источники оглушающего звука на расстоянии в десятки километров, пишет Defense One.
Уточняется, что новая акустическая пушка использует два вида лазеров: фемтосекундный и нанолазер. Если первый из них генерирует импульсы, которые формируют шар плазмы в воздухе, то второй «бьет» лучом узкого диапазона. Когда эти лазеры направлены в определенную точку, там возникают яркое свечение и громкий звук.
Видео: YouTube/Пользователь: Patrick Tucker
Как пояснили разработчики, при тестировании прототипа пушки они получили шар плазмы на расстоянии в 30 километров. Через три года исследователи рассчитывают добиться того, чтобы установка воссоздавала человеческий голос. В дальнейшем акустическую пушку планируют применять для разгона несанкционированных демонстраций.
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