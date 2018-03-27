Война в космосе: возможная арена противостояния в будущем

Соперничество между Республиканской и Демократической партиями в Вашингтоне резко усилилось на фоне полемики по поводу доклада Комитета по разведке в Палате представителей США . Демократы не согласны с утверждениями лидеров Республиканской партии о том, что согласно опубликованному докладу, Министерство юстиции ФБР хотят при помощи существующих законов получить судебное разрешение, чтобы следить за гражданами страны.

В этой статье будет проанализирована возможность начала войны в космосе между США, с одной стороны, и Россией Китаем , с другой, а также последствия потенциального противостояния с Америкой в космосе. Последние две страны предпринимают активные усилия, чтобы достичь такого же прогресса в сфере космических технологий, которого добились американцы.

Америка активно участвует в милитаризации космоса

Фонд «Наследие» рассказал о долгосрочных планах США по использованию военного превосходства в различных областях, которые представляли собой «один из аспектов национальной безопасности на протяжении более трех десятилетий». Он упомянул, что развитие спутниковых технологий было направлено на достижение нескольких целей, среди которых значатся занятие высотной точки для наблюдения за военными силами, сбор разведывательной информации и повышение престижа Америки в идеологическом конфликте во время холодной войны. Упоминается, что работа американских разведывательных спутников во времена холодной войны велась в режиме повышенной секретности, и с 1991 года некоторые разработки исчезли после распространения спутниковых фотографий, сделанных во время войны в Персидском заливе.

Показатель американской военной мощи

В другом своём отчёте фонд «Наследие» упомянул о задачах, стоящих перед вооружёнными силами США, которые выходят за рамки обычного в сфере обороны страны, главная из которых заключается в том, чтобы позволить американским политическим лидерам напрямую навязывать свои решения противникам Соединенных Штатов. Достижение этой цели предполагает, что использование военной силы должно отвечать жизненно важным национальным интересам страны и устранять угрозы. Кроме того, сила должна применяться с целью отправки сообщений различным игрокам. Как пояснил фонд, вопросы, связанные с изменениями в районах военных операций, масштабом угроз и развертыванием вооруженных сил США, подлежат постоянному пересмотру в соответствии с оборонной политикой обороны и объемом инвестиций.

Фонд «Наследие» также обратился к документу администрации США под названием «Обзор ядерной политики» и сопровождающим его мифам о начале ядерной войны, которыми спекулируют средства массовой информации. По его мнению, документ представляет собой совокупность детальных обзоров опасных международных событий, таких как возвращение России на международную арену и появление угрозы со стороны Китая в отношении статуса ядерных сил США. Также подчёркивается, что предложения и рекомендации, содержащиеся в документе, должны способствовать более безопасному глобальному будущему.

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) уверен, что упомянутый документ является «самым длинным в истории обзором состояния ядерных сил и его содержание соответствует той информации, которая просочилась в СМИ в прошлом месяце». В документе, на первый взгляд, полно противоречий, поскольку он открывает двери для ядерной войны и в то же время закрывает их, поднимает потолок ядерного оружия и сокращает его, провозглашает политику эскалации в отношении России и Китая, но в определённых рамках.

Центр Карнеги представил обзор Стратегии национальной безопасности, обновлённой в конце прошлого года, начав с ряда критических замечаний, которые касаются сокращения акцента на важнейших вопросах, таких как поддержка демократии и прав человека за рубежом. Институт сослался на критику бывшего советника по национальной безопасности Сьюзан Райс , которая говорила о недостаточном использовании в документе термина «права человека», а также на материалы ежедневной газеты «Вашингтон пост» , которая считает, что в документе ничего не говорится об обязательствах по содействию распространению демократии и прав человека, что нельзя игнорировать.

Центр стратегических и международных исследований считает, что важным сдвигом в сирийской войне в конце 2017 года стали вытеснение «Исламского государства» (запрещена в РФ — прим. ред.) из столицы так называемого халифата Ракки, восстановление власти президента Башара Асада в основных жилых районах и на особо важных объектах в центре страны и на побережье, а также продвижение к восточной границе, чтобы облегчить связь и логистику между проиранскими ополченцами. По мнению центра, общий результат этих достижений носит неокончательный характер, поскольку восстановление безопасности в освобожденных от ИГ районах зависит от механизмов управления и восстановления работы общественных служб. Также центр предупредил о последствиях турецкого вмешательства в районах, населенных сирийскими курдами, которые могут отказаться от участия в антитеррористической деятельности и сосредоточиться на противостоянии Турции , союзнику США.

Запуск Советским Союзом «Спутника» (1957) положил начало конфронтации между сверхдержавами в новой сфере, которая использовалась прежде всего в военных целях. Недавно Китай присоединился к клубу держав, участвующих в «колонизации космоса», после запуска спутника «Гаофэнь-4» в декабре 2015 года. Несмотря на то, что «Спутник» сгорел в атмосфере примерно через два месяца после запуска, именно он положил начало конкуренции и бешеной гонке международных держав, в которой попеременно лидировали то, США, то Советский Союз.

Советский павильон на ЭКСПО-58 в Брюсселе

Конфронтация в космосе требует изобретения современного оружия, которое будет действовать за пределами воздушного пространства Земли, что сопровождается резким увеличением технической сложности по сравнению с наземным, воздушным и морским оружием. Расширяется масштаб международной конкуренции, поскольку к ней присоединяются Япония Индия и, возможно, Иран . Недавно компания «Спейс икс» SpaceX запустила ракету «Фэлкон Хэви» (Falcon Heavy), которая стала самым мощным достижением в космической науке и тем самым оживила спор вокруг использования космоса в военных целях. Особенное внимание привлечено именно к этой разработке в связи с уникальной возможностью ракеты выводить до 70 тонн полезной нагрузки на низкую орбиту, что в два раза превышает тоннаж «Дельта-IV» (Delta IV). После успешного запуска президент «Спейс икс» Илон Маск , говоря о своих намерениях по поводу использования ракеты в стратегических целях США, отметил, что нужно начать гонку в космосе. Ракеты Falcon Heavy могут доставлять полезную нагрузку непосредственно на Плутон и дальше, без остановки. Также Маск упомянул о том, что в обозримом будущем планирует разработать ещё больший носитель Big Falcon для запуска на Луну или Марс.

Таким образом, растет интерес к использованию космического пространства в военных целях, особенно после того, как «Спейс икс» достигла успеха при относительно низкой стоимости программы и выразила желание заключить контракт с вооруженными силами США, чтобы разрабатывать и внедрять передовые технологии в космическом пространстве. Само собой разумеется, что на низкой орбите по всему миру находится множество искусственных объектов, включая многоцелевые военные и гражданские спутники, а также то, что представляет собой так называемый «космический мусор».

Управление Организации Объединенных Наций по вопросам космического пространства, которое контролирует выбросы в атмосферу, сообщило, что количество действующих спутников в августе 2017 года составляло 738, а общее количество «тел», запущенных в космическое пространство, составляет около 7900.

Личный автомобиль главы SpaceX Илона Маска красный кабриолет Tesla Roadster , выведенный на орбиту ракето-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX, с манекеном в скафандре за рулем в космическом пространстве

Однако по данным престижной американской организации «Союз обеспокоенных ученых» (Union of Concerned Scientists), общее количество спутников на разных орбитах составляет 1419, из которых 146 предназначены для использования в сугубо военных целях. Согласно данным Управления ООН, Соединенные Штаты занимают первое место по количеству имеющихся у них многоцелевых спутников (803), за ними следуют Китай (204) и Россия (142).

Законы физики в космической войне

Современные войны ведутся на определённой глубине и высоте — в нескольких сотнях метров от морского дна и до высоты около 12 километров. Что касается предстоящих космических войн, то они могут проходить на орбитах, начиная с 160 и до 42 тысяч километров над уровнем моря. Следует отметить, что Международная космическая станция находится на высоте около 400 километров от поверхности земного шара.

Запуск спутника на низкую орбиту требует высокой скорости до 24 тысяч км/ч, что близко к мощности, необходимой для запуска баллистических ракет. Однако достижение более высоких орбит требует ещё большей мощности для запуска.

Исходя из этого, нужно отметить, что оружие, необходимое для нанесения удара по искусственному спутнику, требует аналогичной высокой мощности. К примеру, самолет может быть носителем определённых ракет для ударов по искусственным спутникам на низкой орбите, но в целом противоспутниковое оружие должно иметь более высокую мощность и соответствующие размеры.

Современные технологии имеют структурные недостатки, в том числе спутники, которые используются Соединенными Штатами в аэронавигационных, гражданских, военных и разведывательных целях.

Военные лидеры США обеспокоены развитием аналогичных отраслей в России и Китае, которые, по словам командующего ВВС США Джона Хайтена, занимаются производством оружия, действующего в космическом пространстве и представляющего собой «новую угрозу» для присутствия США в космическом пространстве. Недавно он заявил Комитету Сената США по вооруженным силам, что Пентагон удвоит свои усилия по борьбе с этой угрозой, подчеркнув, что Соединенные Штаты должны начать разрабатывать способы реагирования на вызовы со стороны Китая и России.

В то же время Центр новой американской безопасности изучил недостатки технологий США в космическом пространстве и призвал провести стратегическую проверку для обеспечения необходимой защиты и подготовки к конфронтации в этой сфере. Он пояснил, что Китай и Россия смогли определить масштаб зависимости Соединенных Штатов от своих «космических ресурсов», которая является для них своего рода ахиллесовой пятой, и начали работать над поиском путей и ресурсов для нейтрализации противника и противостояния ему. Использование космоса в качестве арены для противостояния предполагает, что Китай и Россия должны разработать противоспутниковое оружие, способное нейтрализовать и разгромить американский космический флот, в том числе различные модели ракет, и использовать с той же электронное пространство.

Имеющиеся в этом отношении данные свидетельствуют о множественности таких средств и их постепенном усовершенствовании, включая самые простые, такие как приближение космических кораблей к спутникам, распыление веществ на оптические датчики, снятие антенн связи на борту вручную или разрушение их датчиков с целью нейтрализации. Лазерное оружие, доступное всем сторонам, также может использоваться для нарушения работы спутника, повреждения некоторых его устройств, особенно микродатчиков, и систем связи с использованием радиоволн или микроволнового излучения, направленного на цель из определённого местоположения на поверхности Земли.

Космическое оружие

Научные элиты солидарны относительно того, что с 1970-х годов, когда была разработана 23-мм автоматическая пушка, установленная на борту космического аппарата «Алмаз», Россия имеет самое большое количество современного противоспутникового оружия. В соответствии со спецификациями, доступными в то время, пушка была способна уничтожать спутники, а также американские «спейс шаттлы». Спустя десятилетие, то есть начиная с 1980-х годов Советский Союз разработал более сложную модель оружия (по сравнению с предшественником «Алмазом»), управляемую со стационарной земной станции и имеющую головную часть с боевым оснащением. Дальность действия оружия составляет 4800 километров, но его конструкция предполагает использование на низких орбитах против разведывательных спутников ЦРУ

Советско-российские достижения подкрепили решимость военных США наделить своё оружие большими возможностями. Так, военно-воздушные силы использовали истребитель F-15 для запуска ракеты, которая уничтожила американский спутник на орбите. В 2008 году ВМС США выпустили баллистическую ракету с крейсера, чтобы уничтожить аварийный военный спутник незадолго до его входа в атмосферу Земли. Что касается России в третьем тысячелетии, то она осуществила запуск «таинственных» объектов, которые были обнаружены радарами ВВС США. Эти «малогабаритные объекты» отдалялись от ракет-носителей и вскоре возвращались на свою орбиту. Они получили названия «Космос-2491», «Космос-2499» и «Космос-2504».

В рамках программы по контролю над воздушным оружием США, скорее всего, запустят секретное противоспутниковое оружие на борту космического корабля Х-37.

Также имеются сообщения о секретном запуске США резервных спутников под видом космического мусора, которые будут приведены в действие в случае необходимости.

Американский тактический истребитель F-15 «Игл»

Ускоренный научный прогресс сторон, как американской, так и российской, указывает на то, что они используют лазерные технологии для уничтожения или ослепления спутников, запущенных с дальней дистанции. Так, были проведены исследования лазерного оружия, установленного на самолётах, летающих на больших высотах, чтобы предотвратить воздействие воздушного пространства на лазерные лучи. Лазерные технологии все еще находятся в зачаточном состоянии и их развитие сопряжено со сложностями и рисками, особенно учитывая использование отражающего покрытия на спутниковых объектах, которое защищает их от лазерных лучей, требующих высокой мощности.

Космическая война

Можно порассуждать о природе космических войн, которые могут вестись в масштабе, подобном японскому нападению на Перл-Харбор, в случае если Китай или Россия начнут полномасштабную атаку на американский космический флот.

Очевидно, что любая атака на околоземной орбите может обезвредить американские шпионские устройства, предназначенные для наблюдения за передвижением военных сил или баллистических ракет. Тем не менее, в арсенале США есть разведывательные самолеты, летающие на больших высотах и способные временно компенсировать технический дефицит. Тем временем Китай или Россия будут иметь большие преимущества. Другая цель Соединённых Штатов — повредить спутники и глобальные системы позиционирования, которые находятся на больших высотах до 19 тысяч километров.

В этой связи некоторые эксперты объясняют недавний инцидент вокруг американских военно-морских кораблей как электронную атаку на навигационные системы на борту, а не результат воздействия человеческого фактора, что указывает на чрезмерную зависимость всех ветвей вооруженных сил (военно-воздушных сил, армии и артиллерии) от этих систем в своих передвижениях по земле.

Американское гражданское общество также зависит от этих систем с целью определения перемещения своих многочисленных объектов, особенно в транспортных сетях, что будет иметь негативные последствия для инфраструктуры в случае удара по ним. Нападения на американские спутники связи могут нарушить работу системы «контроля и управления», которая считается лучшей в мире, и привести к тому, что американское руководство не будет в курсе происходящего. Это парализует способность контролировать вооружённые силы на определённых пространствах, а также станет причиной хаоса в гражданских секторах (финансовые операции по кредитным картам, заморозка обслуживания банковских счетов, за исключением мобильных телефонов).

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Подготовка к такому сценарию идёт полным ходом. Военно-воздушные силы США прилагают для этого все усилия и расширяют свои практические возможности, чтобы укрепить свою способность к маневрированию. Это нашло отражение в бюджетных статьях, выдвинутых для рассмотрения Конгрессом в 2019 году.

Среди них закупка ВВС менее габаритных спутников и менее дорогостоящих технологий для фиксирования попыток запуска вражеского оружия, защита данных и средств связи, а также сбор информации. Основная цель этих мероприятий — найти альтернативы гигантскому оборудованию в случае его вывода из строя.

Что касается других альтернатив, то командование космических сил изучает возможность запуска спутников на расстояние в пять раз больше по сравнению с сегодняшней земной орбитой и повышения их маневренности, что требует наличия дополнительных источников энергии для достижения таких расстояний. В результате, появится возможность нейтрализовать свои слабые места перед лицом Китая и России.

С практической точки зрения, реализация амбициозных проектов, цель которых наделить спутники ещё большими возможностями, займёт около десятилетия. Ещё пять лет потребуется для их испытания, после чего они будут приняты на вооружение военно-воздушными силами. Соответственно, американские амбиции связаны с имеющимся в настоящее время космическим флотом и его производными, чтобы продемонстрировать стойкость перед лицом потенциальной космической войны.