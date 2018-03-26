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Россия оказалась главным покупателем украинского оружия
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Россия оказалась главным покупателем украинского оружия 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Основным покупателем украинского оружия за период с 2013 по 2017 годы стала Россия, которая приобрела 23% от всего объема поставок вооружений, произведенных на Украине, свидетельствуют данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).
Помимо России, основными клиентами Киева за это время стали Китай (20%) и Таиланд (12%), а сам Киев оказался на 11 месте среди поставщиков оружия, обеспечив 1,7% всего мирового экспорта, сообщает телеканал «112 Украина».
Согласно отчету, поставки оружия с Украины за период с 2013 по 2017 годы, по сравнению с предыдущей пятилеткой — с 2008 до 2017 годы, снизились на 26%. Причем, по данным института, за период с 2012 по 2016 годы Украина занимала 9 место среди стран — экспортеров оружия, а за период 2008-2012 годы — 4 место.
Напомним, в понедельник на Украине заявили о выполнении контракта на поставку танков «Оплот» в Таиланд. Ранее о контракте на поставку танков между Украиной и Таиландом, заключенном в 2011 году, подробно рассказывал блогер Денис Селезнев.
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