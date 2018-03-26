Россия оказалась главным покупателем украинского оружия

Основным покупателем украинского оружия за период с 2013 по 2017 годы стала Россия , которая приобрела 23% от всего объема поставок вооружений, произведенных на Украине , свидетельствуют данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Помимо России, основными клиентами Киева за это время стали Китай (20%) и Таиланд (12%), а сам Киев оказался на 11 месте среди поставщиков оружия, обеспечив 1,7% всего мирового экспорта, сообщает телеканал «112 Украина».

Согласно отчету, поставки оружия с Украины за период с 2013 по 2017 годы, по сравнению с предыдущей пятилеткой — с 2008 до 2017 годы, снизились на 26%. Причем, по данным института, за период с 2012 по 2016 годы Украина занимала 9 место среди стран — экспортеров оружия, а за период 2008-2012 годы — 4 место.