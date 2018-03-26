Новый нелетальный лазер оглушает и обжигает противника

Для военного ведомства США , бюджет которого превышает 600 млрд долларов, уничтожать людей не представляет особого труда. Однако, не убивать их «до конца» — намного сложнее. И этому вопросу посвящена целая Совместная программа развития нелетального оружия (JNLWD). Цель программы — разработка оружия и других устройств для частичного выведения из строя личного состава и объектов противника.

Одно из последних достижений JNLWG — нелетальная лазерно-плазменная система NL-LIPE. Она воздействует на противника сразу по нескольким направлениям. Первое — ослепительная вспышка света, которую генерирует фемтосекундный лазер. Он разрушает электроны молекул воздуха, образуя плазменный шар на нужном участке. Затем оператор начинает манипулировать этим сгустком плазмы с помощью второго нанолазера. В результате, создается резкий неприятный звук или луч, сжигающий обмундирование на солдатах противника.