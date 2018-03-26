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Новый нелетальный лазер оглушает и обжигает противника
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Новый нелетальный лазер оглушает и обжигает противника 

TechCult 55 минут назад
Фото: TechCult
Для военного ведомства США, бюджет которого превышает 600 млрд долларов, уничтожать людей не представляет особого труда. Однако, не убивать их «до конца» — намного сложнее. И этому вопросу посвящена целая Совместная программа развития нелетального оружия (JNLWD). Цель программы — разработка оружия и других устройств для частичного выведения из строя личного состава и объектов противника.
Одно из последних достижений JNLWG — нелетальная лазерно-плазменная система NL-LIPE. Она воздействует на противника сразу по нескольким направлениям. Первое — ослепительная вспышка света, которую генерирует фемтосекундный лазер. Он разрушает электроны молекул воздуха, образуя плазменный шар на нужном участке. Затем оператор начинает манипулировать этим сгустком плазмы с помощью второго нанолазера. В результате, создается резкий неприятный звук или луч, сжигающий обмундирование на солдатах противника.
В настоящее время данная технология проходит обкатку в лабораторных условиях и имеет радиус действия всего несколько метров. Специалисты оборонного ведомства рассчитывают со временем довести этот показатель до нескольких десятков километров, после чего NL-LIPE станет самым дальнобойным нелетальным оружием в мире.
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