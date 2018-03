Американец совершил полет на самодельной ракете, чтобы доказать всем, что Земля плоская

Хьюз является сторонником теории заговора о том, что земной шар, в сущности, никакой не шар. Для этого он долгое время мастерил космическую ракету на паровом двигателе, которая поднимет его на высоту в несколько тысяч метров, чтобы он смог сфотографировать «земной диск».. @tmro @orbitalpodcast @talkingspace @WeHaveMECO @Interplanetypod @We_Martians @AWTYMars @RITSPEX Mike Hughes tries once again to launch his steam-powered rocket today (Sat. Mar. 24) but this time it’s free to watch on NoizeTV and he’s also allowing all media to attend. pic.twitter.com/cjla1i7JDW

— Mark Wilson (@CrustySeaDog) 24 марта 2018 г.

Запуск состоялся 24 марта в калифорнийской пустыне Мохаве в 15.00 по местному времени. Хьюзу удалось взлететь на своей ракете и подняться на высоту около 570 метров, после чего ракета начала падать. Хьюзу пришлось раскрыть основной и запасной парашюты, чтобы смягчить приземление.

Несмотря на предпринятые меры, посадка была не самой мягкой. Майкла даже осматривали врачи скорой помощи, но с ним оказалось все более менее в порядке.

Ранее Хьюз намеревался совершить свой полет в ноябре 2017 года, но в самый последний момент местные власти запретили ему запускать ракету, поскольку у мужчины не было необходимого разрешения.

Самую первую попытку совершить подобный полет Хьюз предпринял в 2014 году. Тогда его ракета взлетела на высоту порядка 400 метров и благополучно рухнула. Как и в этот раз, он получил лишь незначительные травмы.