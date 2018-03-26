«Подсолнух» адаптировали к условиям Арктики

Новую модификацию радиолокационной станции "Подсолнух" создали специально для Арктического региона. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе оборонного концерна "РТИ"— отраслевом холдинге, разработчике-производителе высокотехнологичных продуктов и инфраструктурных решений с использованием собственных технологий.

О том, что для ВМФ Российской Федерации разрабатывают "Подсолнух", который будет обладать улучшенными возможностями по контролю прибрежной территории от помех, говорили с ноября 2016 года. Эта радиолокационная станция может контролировать зону в 200 миль. В автоматическом режиме за пределами радиогоризонта она в состоянии обнаружить, сопровождать и классифицировать до трехсот морских и ста воздушных объектов одновременно. А еще вычислить координаты и определить по ним цели для комплексов и систем вооружения кораблей и средств противовоздушной обороны.

Главной особенностью радиолокационной станции "Подсолнух" является ее загоризонтный обзор. Она в состоянии обнаруживать объекты за радиогоризонтом. Кстати, на балансе Военно-морских сил РФ уже находятся несколько радиолокационных станций "Подсолнух". Они расположены на побережьях Каспийского, Японского и Охотского морей.