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«Подсолнух» адаптировали к условиям Арктики
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«Подсолнух» адаптировали к условиям Арктики 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новую модификацию радиолокационной станции "Подсолнух" создали специально для Арктического региона. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе оборонного концерна "РТИ"— отраслевом холдинге, разработчике-производителе высокотехнологичных продуктов и инфраструктурных решений с использованием собственных технологий.
О том, что для ВМФ Российской Федерации разрабатывают "Подсолнух", который будет обладать улучшенными возможностями по контролю прибрежной территории от помех, говорили с ноября 2016 года. Эта радиолокационная станция может контролировать зону в 200 миль. В автоматическом режиме за пределами радиогоризонта она в состоянии обнаружить, сопровождать и классифицировать до трехсот морских и ста воздушных объектов одновременно. А еще вычислить координаты и определить по ним цели для комплексов и систем вооружения кораблей и средств противовоздушной обороны.
Главной особенностью радиолокационной станции "Подсолнух" является ее загоризонтный обзор. Она в состоянии обнаруживать объекты за радиогоризонтом. Кстати, на балансе Военно-морских сил РФ уже находятся несколько радиолокационных станций "Подсолнух". Они расположены на побережьях Каспийского, Японского и Охотского морей.
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