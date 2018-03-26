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С киркой и бензопилой: США против России в Арктике
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«Противостояние» США с Россией в Арктике: дьявол — в деталях 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости / Анна Юдина
Похоже, сама матушка-природа осерчала на не в меру активных в своем антироссийском запале американцев. А может, те самые боги войны, которым поклоняются в Пентагоне. Вашингтону стоит обратить внимание на эти сигналы: с высшими силами не шутят.
Американские субмарины Hartford и Connecticut всплыли во льдах Арктики. Не без труда. По факту их — созданных по последнему слову технологий и оснащенных самыми современными системами — буквально выпиливали из замерзшей воды бензопилами и выковыривали с помощью других подручных средств. Или, по крайней мере, одну из них. В первую очередь при помощи ее величества кирки. Да-да, самого заурядного кайла: острого железного набалдашника на деревянной рукояти. Вся цифровая модель нынешнего продвинутого мира оказалась беспомощна. И в известном смысле смешна.
По версии американской стороны, так и должно быть, если команда судна не нашла полыньи. Иными словами, произошла запланированная отработка всплытия в тяжелых условиях. Правда, в реальной войне многочасовое выковыривание лодки или тем более группы субмарин, которые просто не смогут из-подо льда запустить ракеты, делает их более чем уязвимыми. Но в любом случае словосочетание "американская подлодка застряла во льдах", растиражированное рядом СМИ, не вполне корректно. Впрочем, это не меняет сути дела.
Американцы-то в арктических краях, как можно догадаться, оказались далеко не случайно. Они там отрабатывали (барабанная дробь) нанесение удара по условному противнику. В чьем лице? Правильно, России. По плану, субмарины должны были совершить ряд красивых маневров, элегантно и быстро всплыть, без особых проблем пробив стальным туловом тонкий ледяной покров и "долбануть" по России. В условно-теоретическом, разумеется, формате. Но ледяной покров оказался отнюдь не тонким. Похоже, тут сама матушка-природа перестала быть благосклонной к не в меру прытким и активным в своем антироссийском запале американцам. Или, что гораздо хуже — боги войны. Будь то Арес, или Сет, или Марс. Вашингтону стоит обратить внимание на эти сигналы, выйти за рамки сугубо материалистического восприятия мира. С высшими силами не шутят, тем более с грозными древними богами. К ним как минимум прислушиваются и стараются избежать их гнева или неблагосклонности.
Впрочем, Вашингтону некогда ловить сигналы. Там никак не могут определиться с линией поведения по отношению к России. Один Дональд Трамп чего стоит. С одной стороны, он крайне обеспокоен наличием у нее самых современных видов оружия и прозрачно намекает на ответные меры. С другой, в риторике Трампа после долгого перерыва вновь всплыло, в отличие от субмарины с крылатыми ракетами на борту, мое излюбленное словечко "поладить". Вот и после телефонного разговора с Владимиром Путиным, во время которого Трамп таки поздравил коллегу с победой на выборах, лишив хлеба любителей поспекулировать на эту тему, американский лидер заявил: "Ладить с Россией и другими — это хорошо, а не плохо". Это уж точно. Прямо в мраморе отливать можно фразу. И бесконечно восклицать: "Вот и ладушки!".
Однако теперь наверняка в Вашингтоне начнется новый приступ трампо-русо-фобии. Эти два явления впору сводить воедино. А дела, между тем, обстоят более чем серьезно. Американскому ОПК и Пентагону потребуются дополнительные деньги на резко возросшую после презентации Владимиром Путиным новых образцов оружия "российскую угрозу". Как пить дать. Первоначальная реакция американской стороны была, как бы это сказать, вяло-ироничной. Мол, мы и так все знаем, ничего нового Путин не сказал. Но затем беспокойство стало нарастать. И вот уже в Стратегическом командовании Вооруженных сил США на самом высоком уровне заявили, что Америке нечего противопоставить, к примеру, российскому гиперзвуковому оружию. И это явно не последнее заявление такого рода.
Короче говоря, Вашингтон и конкретно Пентагон готовятся к военному противостоянию с Россией. Последнему, видимо, в истории планеты. На то они, впрочем, и военные. Американские морпехи, эдакие солдатушки бравы ребятушки, недавно учились в Норвегии боям в условиях суровой зимы. Понятно, боям с кем именно. Видимо, забыли в Америке, если вообще когда-нибудь знали, что ждало этой самой зимой агрессоров в России. Что в начале XIX века, что в середине XX. А надо бы помнить. Русская зима — она такая. Шуток не понимает. Не любит незваных гостей и не прощает им их визитов. Ни кирка тем не поможет, ни бензопила, ни крылатая ракета. Похоже, и арктические льды, если, конечно, наделить их субъектностью, не в восторге от планов США.
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