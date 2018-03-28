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Российские истребители в ходе учений в Арктике отразили воздушную атаку
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Российские истребители в ходе учений в Арктике отразили воздушную атаку 

RT на русском 19 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В Арктике прошли учения российских военнослужащих по отражению атаки условного противника. Об этом заявил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский. В тренировке приняли участие летчики камчатской базы морской авиации Тихоокеанского флота.
В роли противника выступила группа противолодочных самолетов Ил-38Н. Их «главной задачей» было осуществление перелёта в район Чукотского моря и условное нанесение с севера бомбового удара по объектам Чукотского автономного округа, передаёт РИА Новости.
После этого по сценарию учений с аэродрома на Камчатке были подняты два истребителя-перехватчика МиГ-31. Их задачей было поразить самолёты условного противника на заданном рубеже до того, как они выполнят бомбометание.
«При выполнении этой задачи камчатские летчики-истребители впервые осуществили беспосадочный перелет протяженностью более 4000 километров в район Арктики с двумя дозаправками в воздухе от самолета-заправщика Ил-7», — отметил Воскресенский.
Ранее ФАН сообщал, что лётчики Северного флота отработали поиск подлодок в Баренцевом море.
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