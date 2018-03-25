Китай в этом году может показать работу двигателя своей сверхтяжелой ракеты-носителя

За последнее десятилетие Китай показывает небывалый рост во всех отраслях своей промышленности. Наука, автомобили, гаджеты, компьютеры. Не отстает и космос. Только за последние годы Китайское национальное космическое управление (CNSA) серьезно расширило ассортимент своей серии ракет-носителей «Чанчжэн», запустило космическую станцию «Тяньгун-1», а также активно развивает свою лунно-исследовательскую программу «Чанъэ». И на этом Поднебесная останавливаться не собирается.

Глядя в будущее, Китайское правительство дало одобрение на разработку новых классов тяжелых ракет-носителей, которые в перспективе будут использоваться для еще более амбициозных космических миссий. Речь идет, например, о «Чанчжэн-9» — новой трехступенчатой ракете-носителе сверхтяжелого класса, с помощью которой можно будет проводить пилотируемые миссии к Луне. Согласно последним данным из различных СМИ, Китай очень хочет провести демонстрацию работы двигателя этой ракеты и планирует это осуществить уже в этом году.

Речь, как указывают источники, идет именно об основном двигателе первой ступени ракеты-носителя «Чанчжэн-9». Согласно заявлениям китайской Академии аэрокосмической техники двигателестроения (AAPT), являющейся частью Китайской космической корпорации (CASC), а также людей, ответственных за разработку, данные двигатели вкупе будут способны создавать от 3500 до 4000 тонн тяги.

В AAPT также указали, что работа над двигателями второй и третьей ступени, которые будут способны создавать тягу примерно в 200 и 25 тонн соответственно, тоже проводится. Если отталкиваться от этих цифр, то получается, что это будет самая мощная китайская ракета. Она станет примерно в 6 раз мощнее ракеты-носителя «Чанчжэн-5» и, вполне возможно, даже ракеты-носителя «Сатурн-5», использовавшейся в рамках космической программы «Аполлон».

Двигатели «Сатурн-5» были способны генерировать примерно 3400 тонн тяги. Ракета могла выводить на низкую околоземную орбиту до 140 тонн полезной нагрузки или 48 тонн к лунной орбите. Та же «Чанчжэн-9», если верить сделанным заявлениям, будет способна выводить до 140 тонн на низкую околоземную орбиту и как минимум 50 тонн на лунную.

Со слов Ли Хона, главы Китайской академии разработок технологий ракетоносителей (подразделение CASC, отвечающее за разработку и производство большинства китайских ракет-носителей), для основного двигателя также построен новый огромный турбонасосный агрегат, поскольку новый двигатель будет в четыре раза мощнее самого мощного на данный момент китайского ракетного двигателя YF-100, способного генерировать 120 тонн тяги.

Полные технические характеристики китайской ракеты-носителя сверхтяжелого класса пока неизвестны, однако китайское новостное агентство China News Service сообщает, что ее диаметр будет составлять 10 метров. Согласно заявлению, сделанному Ли Хоном, двигатель первой ступени, работающий на керосиново-кислородной смеси, сможет генерировать 480 тонн тяги (против 680 тонн у двигателя F-1, использовавшегося в «Сатурн-5»). В свою очередь, вторая и третья ступени будут комплектоваться двигателями на смеси из жидкого водорода и жидкого кислорода.

Вполне возможно, что демонстрация работы двигателя ракеты будет проведена уже в этом году. Если проект окажется успешным, «Чанчжэн-9» займет место среди других ракет-носителей сверхтяжелого класса. В настоящий момент единственной активной ракетой-носителем данного класса является Falcon Heavy от компании SpaceX . Однако совсем скоро к ней может присоединиться Space Launch System ( NASA ), а затем и BFR от SpaceX. Россия тоже ведет разработку ракеты сверхтяжелого класса КРК СТК (космический ракетный комплекс сверхтяжелого класса). Ее летные испытания должны будут начаться в 2028 году. Главным разработчиком является ракетно-космическая корпорация «Энергия» . Все эти ракеты разрабатываются с целью доставки людей на Луну и Марс, а возможно, и за их пределы.

Помимо возможной демонстрации технологии двигателя ракеты «Чанчжэн-9» у китайского космического агентства запланировано на этот год множество других амбициозных задач. В их числе — 35 космических запусков ракет серии «Чанчжэн», 14 из которых придутся на ракеты-носители «Чанчжэн-3А», а 6 — на ракеты-носители «Чанчжэн-3C». Большинство этих миссий будет связано с выводом спутников навигационной системы «Бэйдоу». Кроме того, запланирован запуск лунного посадочного модуля «Чанъэ-4».

В этом году Китай также планирует провести миссии с использованием своей новейшей ракеты-носителя «Чанчжэн-5», что позволит подготовиться к будущим миссиям по доставке китайских посадочных модулей и орбитальных аппаратов на Луну и Марс. Ожидается также активная работа над ракетой «Чанчжэн-7», которая, вероятнее всего, станет основным носителем при строительстве новой орбитальной станции, завершить которое Китай хочет в 2022 году.