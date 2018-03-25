Американские самолеты провели разведку у Крыма 

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk и американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon провели разведку у Черноморского побережья России, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
Беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы на итальянском острове Сицилия, днем несколько часов летал от западной оконечности Крыма вдоль побережья вплоть до Сочи в Краснодарском крае. Временами БЛА приближался к берегам Крыма и Краснодарского края на расстояние около 40 км, передает «Интерфакс».
Утром он же провел многочасовой полет вдоль линии разграничения в Донбассе.
Разведчик P-8A Poseidon также совершил многочасовой полет вблизи морских границ Крыма.