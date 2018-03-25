Гавриил Гордеев и его «Ракета»

Бывший игрок пермской команды КВН, резидент Comedy Club, топ-менеджер ТНТ Гавриил Гордеев представил свой бренд рюкзаков «Ракета».

" В 2007 году мы с Игнатом Выходовым замутили мастерскую в Перми и шили практически все: джинсы, куртки, сумки, кепки, часы, кресла и многое другое эксклюзивное и по индивидуальному заказу. В этом году в нашей микромануфактуре на берегу Камы родился новый романтичный бренд — «Ракета», и семейство необычных рюкзаков-теплоходов, в создание которых мы вложили накопленный за 11 лет опыт работы с тканью, кожей, фурнитурой", — делится Гавриил.

Бренд «Ракета» вдохновлен советскими речными судами, популярными в 80-е годы ХХ века. Познакомиться с ассортиментом и заказать собственную «Ракету» можно на сайте.