Почему летающий советский танк не пустили в небо

Наверное, подобные картины рождались в воображении инженеров тридцатых-сороковых годов, разрабатывавших летающие танки. Сейчас под это определение может попасть, скажем, бронированный штурмовик Ил-2 времен Второй мировой войны или легендарный уничтожитель наземной силы Су-25, равно как и американский монстр Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II, известный под прозвищем «бородавочник». Но в том конкретном случае следовало все воспринимать буквально — речь шла именно о танке, перемещающемся по воздуху. Идея заключалась вовсе не в создании неуязвимого и несокрушимого летательного аппарата, способного нанести чудовищный удар по силам противника. Разработчики бились над надземной транспортировкой бронированных машин к месту сражения.

События происходили в довоенную эпоху и оттого могли показаться невероятным. Тем не менее, соответствующие эксперименты по десантированию проводились и отнюдь не безуспешно! В тридцатые годы под фюзеляж тяжелых бомбардировщиков подвешивались танкетки Т-27 боевой массой 2,7 тонны и малые плавающие танки Т-37А, весившие 3,2 тонны и в качества базиса использовавшие также разработки британской Vickers-Armstrong. Увы, к началу Великой отечественной войны сия техника устарела, но давила фашиста, например, однажды Т-37А были доставлены в район Вязьмы

Как только пламя великой бойни начало разгораться, авиаконструктор Олег Антонов предложил вариант переброски танков посредством крыльев и воздушного буксира. К машине подвешивался планер и всю эту невообразимую гибридную конструкцию тащил самолет. На расстоянии нескольких десятков километров до приземления танк должен был отправляться в свободный полет — гул авиационных двигателей мгновенно выдал бы вторжение, а планирование делало атаку бесшумной. Таким образом, мы имеем дело не с потенциальным аналогом «бесхвостого» британского планера Baynes Bat 1943 года с десятиметровым крылом, а именно танком, вынужденным некоторое время болтаться над землей.

Проект А-40 стартовал в 1941 года. В качестве «подопытного» был выбран новейший на тот момент легкий танк Т-60, обремененный огромной бипланной коробкой, на фоне которой сухопутный вояка попросту терялся. Если его длина по корпусу составляла 4100 мм, то с планером конструкция растягивалась до 12 600 мм! Еще больше впечатляла ширина — в «плечах» у танка было 2392 мм, а с крылом — 18 000 мм! Площадь коробки составляла почти 86 квадратных метров. Процесс управления бипланной коробкой после отцепления от самолета был организован напрямую из танка, а рычагами, от которых шли тросы и тяги, заведовал непосредственно механик-водитель. В целом «летающий» Т-60 мало чем отличался от стопроцентно сухопутного собрата, а вот небесный «трейлер», коим выступал тяжелый бомбардировщик Туполев ТБ-3, пришлось доработать: его четыре двигателя были форсированы с 715 до 970 л.с. После посадки машина легко освобождалась от «парашюта» и приступала к своим прямым обязанностям.

Опытный образец построили к лету 1942 года. Испытания, не заставившие себя ждать, вполне могли лечь в основу фильма и были отмечены конфузом. Во время первого полноформатного вылета двигатели ТБ-3 начали греться и «летающий танк», которым управлял летчик-испытатель, Герой Советского Союза С. Анохин пришлось отцеплять. Пилот отвел диковинную конструкцию на ближайший аэродром Быково, где она вызвала… нет, не фурор, а панику. Персонал попросту не знал о проводящихся испытаниях и был переведен в состояние полной боевой готовности, когда восьмитонное чудище свалилось с неба. Как тут не вспомнить сцену из «В бой идут одни старики» с падением Маэстро на трофейном истребителе? «Я свой, вы на форму посмотрите!».

Увы, на этом история А-40 и завершилась. Принято считать, что главной проблемой «летающего танка» стала нехватка самолетов, способных его буксировать. Да и целесообразность подобных монстрах тоже находилась под вопросом. А ведь рожденные ползать, но сумевшие парить наверняка пригодились бы до самого конца войны. Например, пользуясь небольшим разбегом при взлете, их можно было доставлять даже в партизанские тылы. Кто знает, какой поворот произошел бы в годы Великой отечественной, если бы проект стал сколько-нибудь массовым…