АК-400: новый аргумент российского спецназа

Служба безопасности президента и группы спецназначения ФСБ получат в скором времени новый подарок от концерна «Калашников» . Модель АК-400, оснащенная планками Пиккатини, позволит стрелку отрегулировать под себя все параметры дополнительного снаряжения, от прицела до лазерного целеукозателя.

На испытаниях четырехсотая серия показала себя превосходно. Стрелки отмечают необыкновенную точность и кучность автомата: по отзывам, он превосходит как и стоящий на вооружении АК-74, так и модернизированный АК-12.

Впервые новинку показали военным еще в конце прошлого года, но информация об автомате оставалась засекреченной до настоящего момента. Известно, что рассматриваются два варианта АК-400: под проверенный патрон калибра 7,62 и под современные боеприпасы 5,45.

Разработка автомата началась после того, как выяснилось, что АК-12 не способен в полной мере удовлетворить нужды групп специального назначения. Эта модель больше подходит войскам пехоты. АК-400 же, оснащенный складным прикладом и потому компактный, станет личным оружием бойцов ФСБ и СБП.

Приклад АК-400 выполнен не просто складным: боец сможет оперативно удлинить или укоротить его. Сложив приклад полностью, стрелок получит очень компактное оружие, пользоваться которым удобно и в машине, и в тесном помещении.

На данный момент, точных характеристик оружия в широкий доступ не поступало. Известна длина АК-400 (940 мм) и вес (чуть больше трех килограммов). Кроме того, новый автомат получил инновационную систему ведения огня. «Отсечка» дает бойцу возможность выпускать по три патрона за одно нажатие спускового крючка.