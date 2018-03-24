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В России создадут суперприцел
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В России создадут суперприцел для борьбы с беспилотниками 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В России ведутся разработки новейшей оптической системы для борьбы с беспилотниками. Об этом в субботу, 24 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«Сейчас создаются электронные системы для того, чтобы засекать БПЛА на серьезном отдалении и своевременно уничтожать. Это оптико-электронные комплексы, которые имеют очень хорошие показатели по дальности распознавания, точности координат», — пояснил собеседник агентства.
Он отметил, что подобные комплексы можно будет устанавливать на корабли, бронеавтомобили и другие платформы.
«Уже созданы опытные образцы таких систем», — добавил источник.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что перспективные комплексы противодействия применению БПЛА уже начали поступать в войска, передает РИА Новости.
«Расширение масштабов использования беспилотных летательных аппаратов и затрудненность их поражения существующими средствами ПВО требуют создания эффективной системы противодействия. Разрабатываются и начали поступать в войска перспективные комплексы противодействия применению БПЛА, в том числе основанные на новых физических принципах», — сообщил он в ходе военно-практической конференции в Военной академии Генштаба.
23 марта в сети появился ролик, посвященный новейшему российскому оружию, которое президент страны Владимир Путин представил в ходе послания Федеральному собранию в начале марта. В короткой анимации, в частности, рассказывается о возможностях «Кинжала», «Сармата» и «Авангарда», а также о подводном беспилотнике «Посейдон», боевом лазерном комплексе «Пересвет» и крылатой ракете с ядерной энергоустановкой «Буревестник».
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