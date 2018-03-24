В России создадут суперприцел для борьбы с беспилотниками

«Сейчас создаются электронные системы для того, чтобы засекать БПЛА на серьезном отдалении и своевременно уничтожать. Это оптико-электронные комплексы, которые имеют очень хорошие показатели по дальности распознавания, точности координат», — пояснил собеседник агентства. России ведутся разработки новейшей оптической системы для борьбы с беспилотниками. Об этом в субботу, 24 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Он отметил, что подобные комплексы можно будет устанавливать на корабли, бронеавтомобили и другие платформы.

«Уже созданы опытные образцы таких систем», — добавил источник.