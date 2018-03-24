Российский бомбардировщик Ту-160 станет «кошмаром НАТО»

"В итоге Россия, скорее всего, сделает и стратегический бомбардировщик ПАК ДА (разработки ведутся с 2009 года — Прим.ред.), однако Ту-160 М2 в среднесрочной перспективе должно быть достаточно", — заключает Маджумдар.

По мнению эксперта, обновление Ту-160М2 — более экономичная и технически реализуемая программа, нежели разработка сверхзвуковых бомбардировщиков.