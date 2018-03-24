Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл

«Военный осведомитель» опубликовал видео, на котором запечатлен спуск БТР-82А на воду с десантного катера «Денис Давыдов». На ролик обратил внимание военный блог bmpd.

Бронетранспортер, находящийся в распоряжении морской пехоты Балтийского флота, успешно съехал с носовой рампы, погрузился в воду и затем всплыл на поверхность, направившись в сторону побережья.

Генеральный директор « Военно-промышленной компании Александр Красовицкий в 2017 году рассказывал «Известиям» , что сегодня БТР-82А «и плавает, и стреляет», но машину продолжают улучшать. «Я получил задание от Минобороны примерно по 80 пунктам улучшения БТР-82А после его эксплуатации в различных климатических условиях. Например, когда машина плывет, видимость ограничена при высокой волне. Мы увеличиваем длину перископа, делаем больше щиток, который защищает от волны», — говорил он.

БТР-82А — это проект глубоко модернизированного бронетранспортера БТР-80, принятый на вооружение в 2010 году. Машина получила новый боевой модуль с 30-миллиметровой автоматической пушкой, оснащенной двухплоскостным стабилизатором, усиленную защиту, более мощный двигатель, а также новую систему управления огнем.