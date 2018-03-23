Американцы создают безобидное, но мерзкое оружие

Пентагон пытается создать новый тип нелетального оружия. Проект очень необычный: установка должна одновременно ярко вспыхивать и издавать неприятные звуки, причем на расстоянии до 30 километров.

Как стало известно изданию Defense One, оружие будет за 10-15 секунд формировать в воздухе облако плазмы, в которое потом светит лазер определенной частоты. Эти два факторы и создают «мерзкий визг» и вспышки света. Безопасные для человека, но очень неприятные.

Пока разработчики представили только прототип оружия. Когда появится реальный образец, не сообщается.

Последнее время Штаты пытаются установить лазер вообще куда только можно. Например, недавно компания Raytheon испытала лучевую пушку, установленную на багги. Мощность ее, конечно, невелика, но для уничтожения небольших беспилотников хватает. Во время тестирования лазер сбил 12 дронов.