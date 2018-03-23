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Насколько сильна «Царь-бомба»
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Насколько сильна «Царь-бомба» 

Naked-Science.ru 33 минуты назад
Фото: Naked-Science.ru
«Царь-бомба» (она же АН602) является термоядерной авиационной бомбой, созданной в СССР в 1954–1961 годы. Она представляет собой самое мощное взрывное устройство за всю историю человечества. Полную энергию взрыва оценивают в диапазоне от 57 до 58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте.
Опытный образец АН602 испытали 30 октября 1961 года: в качестве носителя выступил стратегический бомбардировщик Ту-95. Масса и габариты бомбы были таковы, что применять ее в реальных условиях войны против США было невозможно. Зато полученные в ходе создания «Царь-бомбы» технологии легли в основу новых изделий, выпускавшихся серийно.
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