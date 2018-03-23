Насколько сильна «Царь-бомба»

«Царь-бомба» (она же АН602) является термоядерной авиационной бомбой, созданной в СССР в 1954–1961 годы. Она представляет собой самое мощное взрывное устройство за всю историю человечества. Полную энергию взрыва оценивают в диапазоне от 57 до 58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте.