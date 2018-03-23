На этом заводе в Лос-Анджелесе Илон Маск будет собирать новые ракеты

Зачем нужен завод в гавани

Илон Маск мечтает о колонизации Марса — для этого он строит свои ракеты BFR, которые могут неоднократно доставлять по 100 человек на планету. Каждая ракета будет высотой примерно в 106 метров, то есть выше Статуи свободы.

Чтобы доставить ракету такого размера вместе с ее ускорителями к месту запуска, компании потребуется корабль. Поэтому кампус SpaceX в Хоторне не подойдет для сборки космических кораблей — город находится слишком далеко от воды.

Фото: SpaceX/YouTube

Поэтому SpaceX планирует арендовать на 10 лет остров Терминал, который находится в 22 километрах к югу от штаб-квартиры компании. Она собирается отремонтировать и улучшить Причал 240, который на 222% больше других причалов Лос-Анджелеса , находящихся в распоряжении SpaceX.

Причал 240 прекратил свою работу в 2006 году, лишь иногда его использовали для съемок шоу и фильмов. Рядом с ним находится несколько исторических зданий. SpaceX планирует их сохранить и построить фабрику. В заявке SpaceX на аренду можно увидеть 3D-макет будущего здания.

Илон Маск надеется запустить первую ракету с припасами к Марсу в 2022 году, а в 2024 отправить первый экипаж людей. Однако, разумеется, сроки могут поменяться.

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