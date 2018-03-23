Знаменитый «Бардак» продолжает воевать в Ливии

Две боевые разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 переброшены на юг Ливии самолетом Ил-76. Транспортник эскортировал истребитель МиГ-21. Техника принадлежит войскам фельдмаршала Халифы Хафтара. Как ожидается, в ближайшее время здесь состоится наступление против исламистов.

Ливия стала одной более чем из полусотни стран, эксплуатировавших эту знаменитую бронемашину, которую в Советской Армии называли просто — "Бардак". К началу гражданской войны их количество на вооружении армии этого государства составляло более 50 единиц. Часть из них использовались противоборствующими сторонами. Например, некоторые БРДМ-2 приспособили для запуска авиационных неуправляемых снарядов.

#Libya— #LNA video showing the arrival of reinforcements to the south pic.twitter.com/PQQL3DEPTs— Oded Berkowitz (@Oded121351) March 21, 2018

В настоящее время бронемашины активно восстанавливают и отправляют на фронт. Благо починить бронированного разведчика можно чуть ли ни в любой автомастерской. Поэтому за свою феноменальную простоту и ремонтопригодность "Бардак" снискал заслуженное уважение у военных многих армий мира.

В этом году исполняется 55 лет с начала серийного производства БРДМ второго поколения. Долгие годы эта бронемашина была настоящим эталоном для техники такого класса. Она неплохо вооружена — установлены два пулемета 14,5 мм и 7,62 мм. Броня в лобовой части имеет толщину 14 мм. Масса — 7 тонн. Экипаж — 4 чел. Мощность двигателя 140 л.с. Максимальная скорость до 100 км/ч. На воде — до 10 км/ч. Запас хода до 750 км.

Для преодоления рвов и траншей из днища выдвигаются четыре дополнительных колеса меньшего размера.

БРДМ-2 выпускался до 1989 года, всего было изготовлено более 9 тысяч таких машин.