Перспективный вертолет «поборется» с законами физики

Концепция скоростного вертолета для Минобороны, анонсированная Андреем Богинским к ноябрю, будет выбрана из нескольких вариантов. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал замглавного редактора журнала "Арсенал отечества" Дмитрий Дрозденко.
"Проблема довести скорость вертолета до 450-500 километров в час кроется в классической схеме одновинтового вертолета касается обтекания воздухом несущего винта. Скорость полета машины складывается со скоростью полета лопасти у наступающих лопастей и вычитается у отступающих. В итоге скорость наступающей лопасти приближается к трансзвуковому барьеру, что вызывает множество проблем. Это явление называется "срыв потока" — оно приводит к опрокидыванию вертолета на больших скоростях.
Эти законы физики работают лишь в отношении одновинтового вертолета. Стреловидные кончики лопастей и другие технические приемы позволяют частично решить проблему, но все равно скорости в 450-500 километров в час достигнуть не позволяют. Проблему решает схема двухвинтовой машины, которая, строго говоря, уже вертолетом не считается. Но тут как в анекдоте про такси: вам "шашки" на крыше важны или доехать надо? И в разработке у РФ две концепции перспективных вертолетов, из которых предстоит выбрать более удачную", — отмечает специалист.
Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщил, что концепция перспективного вертолета будет представлена до ноября этого года.
"Контракт заканчивается в ноябре месяце. Скажем так: до окончания контракта", — сказал он, отвечая на вопрос о сроках.
Изначально заявлялось о двух вариантов перспективной скоростной машины — для нужд Минпромторга и Минобороны. Военное ведомство анонсировало отправку в серийное производство боевого варианта с 2022 года — вертолет предположительно сможет развивать скорость до 500 км/ч.
"Первая концепция — вертолет, похожий на американский Piasecki X2 с использованием дополнительного толкающего винта на конце хвостовой балки. Не самое лучшее техническое решение — скорее всего, эта машина не разгонится даже до 450 км/ч, что опять-таки связано с поведением несущего винта. Это уже подтвердили американцы — в этих исследованиях они ушли немного дальше России.
Концепция российского КБ "Камов" соответствует решениям американского Sikorsky — два несущих винта и один толкающий. Там используется технология "наступающей лопасти" — на создание подъемной силы работают левая половина нижнего винта и правая половина верхнего. Это техническая хитрость решает вопрос скорости, но оснащает вертолет очень сложной системой управления лопастями. Что представят "Вертолеты России" в виде концепта — секрет, раскрытия которого многие ждут с нетерпением", — подчеркивает эксперт.
"Как в фильме со Шварценеггером"
Всего же в этом году холдинг "Вертолеты России" планирует изготовить более 200 винтокрылых машин для отечественных и зарубежных заказчиков. Их них "в целом, по военной продукции для иностранных и российских заказчиков — более 80. Есть серьезные планы по увеличению гражданской составляющей", — уточнил Богинский.
Почему крупнейшие холдинги мира добиваются повышения скорости полета для боевых винтокрылых машин? По словам Дрозденко, основная цель — вертолет окажется в месте выполнения задачи быстрее, и стратегически это очень важно. Когда нужно оперативно эвакуировать боевую группу или пострадавших, один вертолет прилетит за 10 минут, другой за 17. Ключевые 7 минут вполне могут привести к человеческим жертвам. В гражданской авиации, к примеру, у спасателей и медиков, каждая минута также бывает на счету и может стоить очень дорого.
"Китай, насколько известно, не ведет исследований в области вертолетостроения — у него просто нет соответствующей школы и необходимых наработок. Потому ключевая конкуренция идет между Россией, США и единым европейским холдингом Airbus Helicopters. Вертолет — очень сложное устройство с точки зрения аэродинамики, заставить его мчаться на огромных скоростях весьма непросто. Но у России серьезная школа и огромный опыт, так что все шансы на удачу есть.
В целом же все идет к тому, что вертолет превратится в машину, показанную в фильме "Шестой день" с Арнольдом Шварценеггером. Этот концепт взлетает как обычный вертолет, но при разгоне до определенной стадии двухлопастной винт превращается в крыло, которое с набором скорости становится стреловидным. После этого машина фактически превращается в самолет и летит на его скоростях.
Это не фантастика — один из концептов КБ "Камов" именно такой, и создание подобных аппаратов уже просчитано. Но пока существуют сложности в создании преобразующих лопасти механизмов и в надежности системы. Но разрабатываются новые технологии и материалы, и не исключено, что через несколько лет мы увидим этот концепт в реальном прототипе", — заключает Дмитрий Дрозденко.