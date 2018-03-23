Перспективный вертолет «поборется» с законами физики

Необходимость третьего винта: перспективный боевой вертолет РФ «поборется» с законами физики

"Проблема довести скорость вертолета до 450-500 километров в час кроется в классической схеме одновинтового вертолета касается обтекания воздухом несущего винта. Скорость полета машины складывается со скоростью полета лопасти у наступающих лопастей и вычитается у отступающих. В итоге скорость наступающей лопасти приближается к трансзвуковому барьеру, что вызывает множество проблем. Это явление называется "срыв потока" — оно приводит к опрокидыванию вертолета на больших скоростях. Эти законы физики работают лишь в отношении одновинтового вертолета. Стреловидные кончики лопастей и другие технические приемы позволяют частично решить проблему, но все равно скорости в 450-500 километров в час достигнуть не позволяют. Проблему решает схема двухвинтовой машины, которая, строго говоря, уже вертолетом не считается. Но тут как в анекдоте про такси: вам "шашки" на крыше важны или доехать надо? И в разработке у РФ две концепции перспективных вертолетов, из которых предстоит выбрать более удачную", — отмечает специалист. Концепция скоростного вертолета для Минобороны , анонсированная Андреем Богинским к ноябрю, будет выбрана из нескольких вариантов. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал замглавного редактора журнала "Арсенал отечества" Дмитрий Дрозденко.

Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщил, что концепция перспективного вертолета будет представлена до ноября этого года.

"Контракт заканчивается в ноябре месяце. Скажем так: до окончания контракта", — сказал он, отвечая на вопрос о сроках.

"Первая концепция — вертолет, похожий на американский Piasecki X2 с использованием дополнительного толкающего винта на конце хвостовой балки. Не самое лучшее техническое решение — скорее всего, эта машина не разгонится даже до 450 км/ч, что опять-таки связано с поведением несущего винта. Это уже подтвердили американцы — в этих исследованиях они ушли немного дальше России. Концепция российского КБ "Камов" соответствует решениям американского Sikorsky — два несущих винта и один толкающий. Там используется технология "наступающей лопасти" — на создание подъемной силы работают левая половина нижнего винта и правая половина верхнего. Это техническая хитрость решает вопрос скорости, но оснащает вертолет очень сложной системой управления лопастями. Что представят "Вертолеты России" в виде концепта — секрет, раскрытия которого многие ждут с нетерпением", — подчеркивает эксперт. "Как в фильме со Шварценеггером" Изначально заявлялось о двух вариантов перспективной скоростной машины — для нужд Минпромторга и Минобороны. Военное ведомство анонсировало отправку в серийное производство боевого варианта с 2022 года — вертолет предположительно сможет развивать скорость до 500 км/ч.

Всего же в этом году холдинг "Вертолеты России" планирует изготовить более 200 винтокрылых машин для отечественных и зарубежных заказчиков. Их них "в целом, по военной продукции для иностранных и российских заказчиков — более 80. Есть серьезные планы по увеличению гражданской составляющей", — уточнил Богинский.

Перспективные разработки в вертолетостроении ведут только Россия, США и Европа