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Швейцарию заподозрили в незаконных поставках оружия
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Швейцарию заподозрили в незаконных поставках оружия для ФСО 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Швейцарскую государственную оборонную корпорацию RUAG обвиняют в незаконных поставках вооружения в Россию, передает Tribune de Geneve.
«Генпрокурор возбудил уголовное дело в связи с нарушением закона о военных материалах, недобросовестном руководстве и, возможно, неумелом управлении государственной компанией», — сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрэ Марти (André Marty).
В офисах компании уже проводятся обыски.
Руководству компании стало известно, что сотрудник частного банка Julius Baer заключил с одним из подразделений корпорации — Ammotec Ammunition Division — контракт о поставке технического оборудования и вооружений на несколько миллионов долларов. Сообщается, что оружие предназначалось для Федеральной службы охраны России.
Как уточняет Der Bund, речь шла о 800 пистолетах SIG Sauer и 20 винтовках. По информации издания, с 2011 года Москва получила вооружения на 15 миллионов долларов.
Управляющие компанией сами заявили в правоохранительные органы о возможном нарушении и активно сотрудничают со следствием, говорится в сообщении RUAG в Twitter.
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