АПЛ США бросают вызов России в Арктике

Почти незаметная, она преследует врага в океанских глубинах, обладая смертоносной комбинацией скрытности и огневой мощи. Речь идет о «Хартфорде» (USS Hartford) — атомной подводной лодке типа «Лос-Анджелес» ВМС США . В тысячах миль от родной гавани «Хартфорд» бороздит глубины Северного Ледовитого океана — места потенциальной новой «горячей точки» в отношениях между Россией и США. Корреспондент Си-эн-эн (CNN) воочию убедился, как субмарина запускает весящую две тонны шестиметровую торпеду, способную мгновенно уничтожить вражескую подводную лодку.

Наряду с быстроходными ударными подводными лодками «Коннектикут» (USS Connecticut) и «Тренчант» (HMS Trenchant) Королевского флота Великобритании , Хартфорд, водоизмещением 6 тысяч тонн, в настоящее время участвует в многонациональных учениях, в ходе которых отрабатывается ее основная миссия: отслеживать и уничтожать вражеские корабли и подводные лодки.

«Мы хорошо знаем, что мы находимся в условиях конкуренции с великой державой, и Арктика — это одна часть этого противостояния, — сказал командующий Центром развития подводных боевых действий ВМС США Джеймс Питтс (James Pitts). — Тем больше причин для того, чтобы мы, ВМС США, практиковались здесь и проводили учения, чтобы убедиться, что мы можем эффективно действовать». Арктика является новым и самым сложным фронтом в расширяющемся глобальном противостянии между США и Россией, поскольку обе страны сражаются за контроль над почти 5,5 миллионами квадратных миль мерзлой территории. Но отступающие льды открывают новые возможности для разведки нефти, для потенциальных судоходных путей и, что особенно важно, новых маршрутов для ведения войны.

Несмотря на то, что ВМС США регулярно проводят подводные военные учения — часто вместе с ключевыми союзниками — эта пятинедельная операция, получившая название АЙСЭКС (ICEX), уникальна, поскольку она проходит в одной из самых суровых сред в мире — под арктическими льдами.

«С военной, географической и научной точек зрения Северный Ледовитый океан поистине уникален и остается одной из самых сложных океанских сред на земле», — отметил Питтс. Согласно заявлению Министерства обороны, в Арктике уникальная акустическая подводная среда дополнительно усугубляется наличием контурного, отражающего ледяного купола. «Наши подводные силы способны действовать здесь так же успешно, как мы мы это делаем вдоль нашего Восточного побережья и по всему миру, — сказал командир „Хартфорда“ Мэтью Фаннинг (Matthew Fanning). — Такие учения показывают, что мы способны на их выполнение и готовы прийти сюда и проводить операции». В этом районе даже всплытие требует огромной мощности и навыков. Учения «предоставляют подводным силам США и партнерам из британского флота возможность протестировать боевые и оружейные системы, гидроакустические системы, системы связи и навигации в сложной оперативной обстановке», — заявила представитель штаба командования ВМС США Кори Баркер (Corey B. Barker).

Россия и Китай — две державы, пытающиеся догнать подводный потенциал США, сказал Питтс. В частности, в последние годы Россия инвестировала значительные средства в развитие своих собственных малозаметности для подводных лодок, и их подводный флот приближается к уровню флота США, как если бы сравнивали потенциал подводных флотов США и СССР периода холодной войны, пояснил советник Конгресса США , знакомый с этим вопросом.

Возникающее соперничество придало новую актуальность учениям ICEX в этом году. Британская подводная лодка присоединилась к маневрам впервые за десятилетие, а подводный флот США переориентируются на миссию в стиле холодной войны.

По словам Фэннинга, подводные флот США сместил свое внимание с тактики по борьбе с терроризмом (после событий 11 сентября) на уничтожение противника и использования наступательного оружия, такого как торпеды. Способность управлять подводной лодкой как наступательным средством вооружения — это то, чему, по собственным словам Фэннинга, он учит каждого члена своей команды, а не только высокопоставленных офицеров.

Работа в Арктике имеет собственные уникальные проблемы, поскольку подводные лодки не могут полагаться на GPS-навигацию и имеют ограниченные возможности для связи. Субмарины также сталкиваются с опасностью как снизу и сверху, поскольку ледяные наросты достигают в глубину до 45 метров от ледового щита.

«Мы знаем, что в каждом случае они пытаются стать быстрее и лучше в том, что они делают, и интегрировать технологии в свои платформы», — сказал командир 12 подводной эскадрильи Олли Льюис (Ollie Lewis). — Они действительно продвинулись вперед. И если мы не будем продолжать делать то же самое, мы окажемся в месте будем отставать». Однако самая большая проблема навигации в Арктике по-прежнему исходит от России. Помимо разработки более тихих, смертоносных подводных лодок, российские военные создали «стальную линию» вдоль Арктического побережья, состоящую из десятков военных баз, портов и аэродромов.

Для поддержания преимущества подводного флота ВМС США необходимо строительство большего количества подводных лодок и развитие дополнительных возможностей. По большому счету, у США по-прежнему самый боеспособный подводный флот в мире. «Хартфорд» практически незаметен для противника, что позволяет наносить удары без предупреждения и поражать цели как надводные, так и подводные цели.

Несмотря на запрос Дональда Трампа о дополнительных расходах на оборону, годы сокращения военного бюджета и продолжающиеся (отрицательные) резолюции оказали серьезное влияние на усилия ВМС по техническому обслуживанию и кораблестроению. В дополнение к 42 действующим подводным лодкам типа «Лос-Анджелес» ВМС планируют построить еще 30 подводных лодок типа «Вирджиния» и заменить 14 стареющих лодок «Огайо» 12 подводными лодками «Колумбия», введение в строй первой из которых ожидается в 2021 финансовом году.

Но даже если флот способен достичь своей цели вводит в строй две или три новые быстроходные ударные подводные лодки в год, к 2029 году, согласно 30-летнему плану, в составе ВМС США будет только 41 ударная подводная лодка.