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Российские боевые лазеры превзошли американские
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Российские боевые лазеры превзошли американское лазерное оружие 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский боевой лазерный комплекс "Пересвет" обладает преимуществом перед лазерным оружием США. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.
Военачальник сказал, что американские инженеры также создали образцы лазерного оружия, которое может поражать легкобронированную технику и живую силу, однако разработки российских ученых их превосходят.
"И у американцев ведутся разработки, и имеются сегодня опытные образцы, экспериментальные образцы, которые позволяют уничтожать и легкобронированную технику, и наносить урон живой силе. В этом направлении двигаются все", — сказал Юрий Борисов.
Он также подчеркнул, что российские ученые обладают преимуществом перед коллегами из США.
"Ребята в наших ядерных центрах имеют определенный гандикап в этом направлении", — сказал Юрий Борисов.
Отметим, что октябре прошлого года американская компания Raytheon продемонстрировала действие мобильного лазерного комплекса HELWS-MRZR. В ходе испытаний, которые были записаны на видео, прибор невидимым лазерным лучом подбил квадрокоптер, висевший в воздухе на высоте около двух метров. Американский лазер был установлен на базе армейского варианта багги.
Как полагает военный эксперт Виктор Мураховский, боевой лазерный комплекс "Пересвет", выполняет задачи противовоздушной и противоракетной обороны. Применение лазерного луча гораздо экономичнее применения стандартных противоракет. При этом гораздо выше точность поражения. В качестве источника "накачки" лазерного импульса используются компактные ядерные силовые установки.
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