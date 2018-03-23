Новому оружию РФ хватит шести минут для поражения цели на другой стороне Земли

Глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что США не имеют защиты от гиперзвукового оружия. Ка пишет издание www.cnbc.com, гиперзвуковое оружие может развивать скорости, превышающие число Маха более чем в 5 раз, то есть по меньшей мере в пять раз быстрее скорости звука.

Россия и Китай лидируют в гонке гиперзвуковых вооружений.

Скорость стала новой технологией невидимости. В начале этой недели командующий ядерными силами США генерал Джон Хайтен описал мрачный для американских войск сценарий, при котором военнослужащим придется противостоять новейшему гиперзвуковому оружию других стран.

«У нас нет никакой защиты, которая могла бы остановить такую атаку против нас, — заявил Хайтен во вторник. — И Россия, и Китай агрессивно разрабатывают гиперзвуковое оружие. Мы уже наблюдали за тем, как они испытывали эти технологии».

Исследователи и инженеры из стратегического исследовательского центра Рэнд (Rand) объяснили, что представляет собой гиперзвуковое оружие, какие страны его разрабатывают, и как США могут защищаться от таких технологий.

Что такое гиперзвуковое оружие?

Гиперзвуковое оружие — это ракета, которая движется как минимум в 5 раз быстрее скорости звука (число Маха больше или равно 5). Это означает, что гиперзвуковое оружие может перемещаться со скоростью примерно 1600 метров в секунду.

Для справки, коммерческие авиалайнеры летают на дозвуковых скоростях — не выше 1 Маха, тогда как современные истребители могут летать на сверхзвуковых скоростях от 2 до 3 Махов.

Каковы технические требования для гиперзвуковых летательных аппаратов?

«Как только вы достигаете скорости 5 Махов, использовать традиционные самолеты просто невозможно. Нельзя просто заставить их двигаться быстрее, — объяснил Кэрри Ли, научный сотрудник Rand Stanton. — Традиционный реактивный двигатель может работать на скоростях от 3 до 4 Махов, и поэтому всему, что движется быстрее, необходима другая конструкция. На больших скоростях для сохранения эффективности двигателя необходимо избегать сильного торможения приходящего воздуха и производить сжигание топлива в сверхзвуковом воздушном потоке».

Решением проблемы может стать гиперзвуковой ПВРД (прямоточный воздушно-реактивный двигатель), благодаря которому можно развивать скорости от 5 до 15 Махов. Также крайне важно, чтобы гиперзвуковой летательный аппарат выдерживал экстремально высокие температуры полета при таких скоростях.

«Это можно сравнить с полетом в струе из паяльной лампы», — объяснил Рич Мур, старший инженер и исследователь Rand Stanton. — Конечно же, чем быстрее летит аппарат, тем выше температура и давление. Таким образом, вы должны иметь материалы, которые могут выдерживать столь высокие температуры на протяжении длительных периодов времени».

Какие типы гиперзвукового оружия уже находятся в разработке?

Сейчас появляются два вида оружия: гиперзвуковые крылатые ракеты и гиперзвуковые транспортные средства скольжения.

«Гиперзвуковые крылатые ракеты, оснащенные гиперзвуковыми прямоточными воздушно-реактивными двигателями, достигают цели на другой стороне земного шара примерно за шесть минут. Это очень быстро», — сказал Мур.

Гиперзвуковые крылатые ракеты могут летать на высотах до 30 км, в то время как гиперзвуковые транспортные средства скольжения могут летать еще выше.

Гиперзвуковые транспортные средства скольжения размещаются поверх ракет, запускаются, а затем скользят вверх по атмосфере.

«Это похоже на самолет без двигателя. Он использует аэродинамические силы для того, чтобы лететь и маневрировать», — добавил Мур.

В каких странах развивается гиперзвуковое оружие?

«США, Россия и Китай опережают другие страны в разработке гиперзвукового оружия», — сказал CNBC Ричард Спейер, научный сотрудник Rand. — Франция, Индия и Австралия тоже развивают гиперзвуковые технологии для применения их в военной сфере. Япония и различные европейские страны работают над гражданским применением таких технологий, вроде гражданских авиалайнеров. Тем не менее, гражданское применение также может быть адаптировано и для военных целей».

Как США могли бы защищаться от гиперзвукового оружия? Главный инженер Rand Джордж Накузи сказал, что есть потенциальные способы решения проблемы гиперзвукового оружия, но «они будут очень дорогими».