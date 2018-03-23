«Вертолеты России»: облик Ка-62 для военных создан, но машина еще не испытывалась

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"У нас облик военного вертолета Ка-62 есть. Но мы еще не приступали к испытаниям. Первая задача: просто получить сертификат на гражданский вертолет. Мы ведем параллельно работу по военному облику данного вертолета, обсуждаем с Минобороны в первом приближении их потребности, те миссии (вертолета), которые необходимы", — сказал он. Холдинг "Вертолеты России" разработал для Минобороны РФ облик многоцелевого вертолета Ка-62 в военной версии, его обсуждение продолжается. Об этом в пятницу сообщил журналистам генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский