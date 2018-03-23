Ещё
Госдепартамент одобрил продажу Саудовской Аравии противотанковых управляемых ракет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдепартамент одобрил продажу Саудовской Аравии противотанковых управляемых ракет 

ТАСС 13 минут назад
ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Госдепартамент решил одобрить потенциальную продажу Саудовской Аравии американских противотанковых управляемых ракет TOW 2B на общую сумму в $670 млн Об этом в четверг сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности американского министерства обороны.
Там уточнили, что правительство королевства изъявило желание закупить до 6696 ракет. Кроме того, поставка должна включать в себя необходимые запасные части, техническую документацию, приспособления, расходные материалы, учебные заряды, а также услуги по подготовке личного состава, техническую и логистическую поддержку.
В Пентагоне утверждают, что сделка соответствует проводимой США внешней политике, направленной, в частности, на «усиление безопасности дружественных стран», которые способствуют «политической стабильности и экономическому росту на Ближнем Востоке». В военном ведомстве отмечают, что завершение этой сделки даст возможность Саудовской Аравии повысить свою обороноспособность. «Предложенная продажа этой техники и поддержка не изменят основной военный баланс сил в регионе», — заверили в министерстве.
Соответствующее уведомление также было направлено в Конгресс. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этих новых оружейных контрактов и возможное их блокирование.
Эр-Рияд также намерен заказать запасные части для парка бронетехники, в частности для американских танков М1А2 Abrams и БМП М2 Bradley, на $300 млн и техническое обслуживание вертолетов, в том числе АН-64 Apache.
ТАСС: последние новости
Минобороны: названия нового оружия РФ определятся в четверг вечером Трамп дал понять, что серьезно настроен на выход из ядерной сделки с Ираном Противолодочные корабли ТОФ на учениях поразили артиллерией невидимые береговые цели
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США102
В крови Скрипаля нашли «Новичок»159
Застревание подлодки США во льдах оказалось фейком120
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»44
«Украина неуклонно движется к визовому режиму с Россией»237
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение