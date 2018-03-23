Госдепартамент одобрил продажу Саудовской Аравии противотанковых управляемых ракет

ВАШИНГТОН, 23 марта. / ТАСС /. Госдепартамент решил одобрить потенциальную продажу Саудовской Аравии американских противотанковых управляемых ракет TOW 2B на общую сумму в $670 млн Об этом в четверг сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности американского министерства обороны.

Там уточнили, что правительство королевства изъявило желание закупить до 6696 ракет. Кроме того, поставка должна включать в себя необходимые запасные части, техническую документацию, приспособления, расходные материалы, учебные заряды, а также услуги по подготовке личного состава, техническую и логистическую поддержку.

Пентагоне утверждают, что сделка соответствует проводимой США внешней политике, направленной, в частности, на «усиление безопасности дружественных стран», которые способствуют «политической стабильности и экономическому росту на Ближнем Востоке». В военном ведомстве отмечают, что завершение этой сделки даст возможность Саудовской Аравии повысить свою обороноспособность. «Предложенная продажа этой техники и поддержка не изменят основной военный баланс сил в регионе», — заверили в министерстве.

Соответствующее уведомление также было направлено в Конгресс. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этих новых оружейных контрактов и возможное их блокирование.