Ракета «Брамос» с индийской головкой прошла испытания

Ракета «Брамос» с индийской головкой самонаведения успешно прошла испытания

«Сегодня проведены испытания крылатой ракеты «Брамос» с головкой самонаведения индийского производства», — говорится в сообщении совместного предприятия (СП), передает «Интерфакс». Совместная российско-индийская компания «Брамос» успешно прошла испытания в рамках программы Make in India, которая предполагает производство различных систем оружия и их компонентов на территории Индии.

Отмечается, что цель была поражена с «заданной точностью».

В конце прошлого года в Сети появилась видеозапись пуска сверхзвуковой крылатой ракеты «Брамос-А» с истребителя Су-30МКИ.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в результате успеха ракетной программы Индия получит возможность встречать корабельные группировки потенциальных агрессоров на дальности до 1300 км от индийского побережья.