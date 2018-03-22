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Ракета «Брамос» с индийской головкой прошла испытания
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Ракета «Брамос» с индийской головкой самонаведения успешно прошла испытания 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Совместная российско-индийская компания «Брамос» успешно прошла испытания в рамках программы Make in India, которая предполагает производство различных систем оружия и их компонентов на территории Индии.
«Сегодня проведены испытания крылатой ракеты «Брамос» с головкой самонаведения индийского производства», — говорится в сообщении совместного предприятия (СП), передает «Интерфакс».
Отмечается, что цель была поражена с «заданной точностью».
В конце прошлого года в Сети появилась видеозапись пуска сверхзвуковой крылатой ракеты «Брамос-А» с истребителя Су-30МКИ.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в результате успеха ракетной программы Индия получит возможность встречать корабельные группировки потенциальных агрессоров на дальности до 1300 км от индийского побережья.
Планируется, что в будущем созданные в России индийские истребители смогут нести не одну, а сразу три ракеты «Брамос» в мини-варианте.
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